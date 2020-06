El Gobierno marca un gol al Madrid: del "no habrá público hasta que haya vacuna" a abrir los campos

Lo que hace prácticamente una semana parecía imposible, este martes ya no lo es. No solo este miércoles volverá el fútbol a España, no solo se va a terminar la temporada sobre el campo, si no que también va a poder regresar la afición a los campos de fútbol. No será en la primera jornada, tampoco probablemente en la segunda ni en la tercera, pero a partir de la cuarta, o sea, cuando el país entre en esa 'Nueva Normalidad', los estadios podrían abrir sus puertas a un tanto por ciento de la afición.

Así se ha confirmado después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el Real Decreto que regulará este nuevo período que se abre en España tras el paso del coronavirus. Salvador Illa ha sido el encargado de remarcar en rueda de prensa que el peso de la decisión recaerá sobre el Consejo Superior de Deportes. El ente que dirige Irene Lozano tendrá que coordinarse con LaLiga, las Comunidades Autónomas y el ministerio de Sanidad para establecer las condiciones y, sobre todo, la fecha a partir de la que se regresará a los estadios.

Javier Tebas ya avisaba este pasado domingo que "dónde y en los lugares que fuera posible, sería bueno el regreso de los aficionados cuanto antes". Esta desigualdad que correspondía con la voluntad de algunos clubes de que un tanto por ciento de sus aficionados pudiera estar en el estadio ha sido frenada por Lozano, que siempre ha liderado la bandera de la equidad en esta vuelta de La Liga.

El presidente de LaLiga responde por los clubes y la realidad es que la economía aprieta a las entidades del fútbol español. La vuelta de las aficiones a los estadios, aunque no sea para llenarlos, paliaría en cierta medida que los clubes tuvieran que devolver un tanto por ciento de los abonos de esta temporada. Evidentemente, cuanto antes puedan regresar, menos tendrán que devolver. Pero esto ha pillado a traspié a varios equipos en los que no parece haber pensado demasiado Tebas.

Levante y Osasuna, por ejemplo, han decidido emprender las obras en sus estadios para remodelarlos y modernizarlos en este período que desde el Gobierno y desde la misma patronal se aseguró que sería sin público en los estadios. El Sadar solo tiene una grada habilitada ahora mismo después de que haya empezado a reformar su cubierta, mientras que el Levante ya decidió que jugaría en La Nucía para agilizar la reforma del Ciutat de Valencia, a dos horas de donde juega habitualmente.

El perjuicio al Real Madrid

Pero el Real Madrid es el más preocupado por este cambio de tercio repentino con la cuestión de los aficionados. El Santiago Bernabéu ya había comenzado sus obras de reforma en el exterior, pero, desde el mismo momento en el que el Gobierno y LaLiga notificaron a los clubes que esta vuelta del fútbol sería sin público, se comenzó con la reforma también en el interior del estadio.

El Real Madrid enseña todos los detalles del nuevo Santiago Bernabéu

El césped del Santiago Bernabéu, ahora mismo y literalmente, no existe. El Real Madrid había planteado disputar sus partidos como local en el Alfredo Di Stéfano lo que resta de temporada. Para esto había recibido el visto bueno de la Federación y de LaLiga. No habría problema con el VAR, ni con la retransmisión, ni con las instalaciones.

El Gobierno instó a la decisión

Este manifiesto desde el Gobierno fue certificado de forma pública por Irene Lozano en varias ocasiones. Por ejemplo, el 21 de abril la presidenta del CSD confirmaba en una entrevista en TVE que los aficionados no volverían a los estadios hasta que no hubiera una vacuna. "Será inevitable durante bastantes meses, al menos hasta que haya un remedio contra el coronavirus", explicaba la Secretaria de Estado para el Deporte.

Esto lo volvió a reiterar dos semanas después en Telecinco, ya dentro del mes de mayo. Si bien es cierto que la situación durante toda la pandemia y el proceso de confinamiento ha sido cambiante y el Gobierno ha trascendido por ser muy variable en las decisiones que tomaba hasta el punto de cambiar de opinión en tan solo unas horas, esta certeza que se dio desde los diferentes estamentos llevó al Real Madrid a acometer estas reformas antes de lo que lo tenía previsto. Hasta el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en relación con las citas previstas en la ciudad, explicaba en Eurosport que "no habría eventos multitudinarios hasta después de verano".

"No habrá público en los estadios hasta que haya una vacuna" Irene Lozano, presidenta del CSD

Javier Tebas, cuando este domingo fue preguntado por lo que sucedería con el Real Madrid, se encogía de hombros y recalcaba que son "decisiones personales". "Cada uno toma las decisiones en el momento que es, no podemos modificarlo todo por las decisiones de uno solo", explicaba el presidente de LaLiga cuando Juanma Castaño le preguntaba sobre la diferencia que supondría que el Barça juegue ante casi 30.000 espectadores y el conjunto blanco, ante 1.800.

De 24.300 a 1.800

El Real Madrid pasará de poder jugar, siempre que siga adelante esta idea de abrir los estadios con un 30 por ciento de aforo, ante algo más de 24.300 en el Santiago Bernabéu a esa cantidad de 1.800 en el Alfredo Di Stéfano. La plantilla de Zinedine Zidane no podría contar con el aliento de 22.500 personas más por hacer caso a esa decisión primaria de Gobierno y LaLiga.

Estadio Alfredo Di Stefano

La realidad es que con el estado del Santiago Bernabéu y con todo preparado para jugar en el Alfredo Di Stéfano, sería prácticamente imposible cambiar la decisión. El club ya asegura que los primeros tres partidos que van a jugar como local, van a ser en Valdebebas: los que le enfrentarían ante Eibar, Valencia y Mallorca.

¿Volver al Santiago Bernabéu?

En cualquier caso, el césped no se tocaba desde el viernes por si existiera la posibilidad de colocar un tapete provisional y terminar la temporada ante la grada del Santiago Bernabéu. Se estimaba que para ello necesitarían un tiempo aproximado de un mes y llegarían justo para las dos últimas citas que tiene que afrontar el equipo de Zidane como local: ante el Alavés y el Villarreal. Esto está completamente descartado ya que el club ha decidido que se jugará lo que resta de temporada en el Di Stéfano, los seis partidos como local.

Habría más problemas para que LaLiga diera de paso el estadio para jugar. Hay una gran cantidad de grúas en los alrededores del estadio, algo que podría suponer un problema de seguridad. Los accesos a las instalaciones también están cerrados y habría que volver a acondicionarlos para poder celebrar partidos en el Santiago Bernabéu. La prioridad del club en todo momento había sido no paralizar las obras para poder llegar a agosto con el estadio adecentado por si se pudiera jugar algún partido más de Champions.

LaLiga y Javier Tebas, por un lado, y el Gobierno, por otro, han cambiado los términos y han provocado un gran perjuicio al Real Madrid. El rival del equipo blanco en esta primera jornada post Covid-19, José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, ya lo decía esta misma semana: "La Liga está adulterando la competición". Lejos de lo deportivo, también han provocado un cisma con la afición ya que el club tendrá un gran sainete para determinar entre todos sus abonados quién irá al Alfredo Di Stéfano.

