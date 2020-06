"El futuro de Camavinga está en el Real Madrid, ni en el PSG ni en otro"

Camavinga ha pasado de ser un desconocido para el aficionado español a uno de los grandes personajes de la temporada por el interés del Real Madrid. Al club blanco se ha sumado recientemente el del PSG, pero desde el entorno del futbolista aseguran que el mediocentro solo piensa en el conjunto merengue.

Sobre el futbolista francés ha hablado el periodista Benjamin Idrac en La Brújula del Deporte de Onda Cero, quien además conoce muy bien a Eduardo Camavinga y también a su familia. "El futuro de Camavinga está en el Real Madrid, ni en el PSG ni otro club. Él lo tiene muy claro. La única duda es si éste verano o al siguiente. Hay un deseo del chico y de sus padres con el Madrid", ha asegurado.

"No va a tener ningún problema de adaptación. Es humilde, sencillo y siempre sonríe. No tiene nada que ver con otros franceses como Anelka o Nasri. Tiene otra educación, otra madurez, y se integrará en un vestuario top como el del Madrid o la selección francesa", ha apuntado el periodista de Ouest France.

El Rennes se resiste

Uno de los puntos calientes en la llegada de Camavinga al Real Madrid es la postura del Rennes. Desde el conjunto galo han asegurado que no lo pondrán nada fácil a la hora de negociar y es que su objetivo es que el mediocentro continúe en sus filas al menos durante una temporada más.

Camavinga, con el Rennes Reuters

"Para Eduardo Camavinga, el proyecto es continuar progresando en el Rennes. La próxima temporada debería ser la de su consagración aquí", dijo Nicolas Holveck, presidente de la entidad, en declaraciones para RTL.

Mientras que Camavinga ha tomado la postura de la prudencia: "Honestamente, no me concentro demasiado en eso. Es bueno que grandes clubes como los mencionados estén interesados en mí, pero al mismo tiempo, no estoy demasiado interesado en eso. Sobre todo porque estoy bien en Rennes. Veremos qué sucede después... Dejo que mis padres y mis agentes se encarguen de esto".

