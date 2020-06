Aperribay: "Respetamos la voluntad de Odegaard y la del Real Madrid"

¿Seguirá Odegaard en la Real o volverá al Madrid? El debate sigue abierto en las oficinas del club de la capital y del donostiarra cuando apenas queda poco más de un mes para que se de por finalizada la temporada en España. El futbolista noruego duda si cumplir su segundo año como cedido para seguir acumulando minutos o dar el salto ya al equipo blanco bajo el riesgo de contar con menos oportunidades.

En San Sebastián todos son positivos respecto a la continuidad de Odegaard el curso que viene. Le ven feliz y creen que es lo mejor para su carrera, sobre todo si la Real acaba obteniendo un billete para la próxima edición de la Champions League. Su presidente, Joakim Aperribay, se ha vuelto a referir a su situación este martes.

"Creo que se ve a quedar, es la esperanza que tenemos. A partir de ahí, depende de la voluntad de las personas. Si Martin Odegaard se queda en la Real, lo tiene que hacer convencido de que es la mejor opción para el próximo año", ha dicho confiante en una entrevista en Radio Euskadi.

Jokin Aperribay en rueda de prensa Foto: realsociedad.com

Aunque añadió que no entrarán en guerras con el Madrid: "Él sabe lo que queremos y el Real Madrid también, pero tenemos que ser respetuosos con Odegaard y el Real Madrid, porque futbolísticamente es del Real Madrid. Vino para dos años, pero en LaLiga no se pueden hacer cesiones para dos años y el segundo tiene que activarlo el jugador. Nuestra ilusión es que siga y pensamos que va a seguir".

Apertura de los estadios

Aperribay, entre otros temas, también se refirió a la apertura de los estadios al público: "Yo quitaría la palabra polémica, por lo menos en mi mirada no la hay. No nos corresponde a los clubes decidir si va a haber público, pero nosotros jugamos por y para la afición, así que tenemos que trabajar al máximo para que pueda estar en los campos, estaremos encantados. Si me preguntas si adultera o no la competición, creo que no", dijo.

