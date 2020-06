Ander Herrera a Mourinho: "José, si Hazard quiere ir al baño también iré tras él"

Ander Herrera fue uno de los jugadores con los que mejor congenió José Mourinho en el Manchester United. El centrocampista español comprendió la filosofía del portugués y mostró grandes resultados antes de la caída del equipo, que se saldó con la salida de Mou. En una entrevista a The Athletic, Ander Herrera ha recordado aquella etapa.

El ex de Zaragoza y actualmente futbolista del PSG elogia la forma de entrenar a Mourinho. Su nombre apareció en todos los titulares de Inglaterra en abril de 2017 cuando el día anterior secó a Hazard durante un partido que enfrentó al Manchester United contra el Chelsea.

"José y yo sabíamos que Hazard era, con mucho, el mejor jugador de la Premier League en ese momento. Para ganar el partido, no podíamos dejarle que tocara la pelota. Debía tocar lo menos posible. Por eso hicimos un trato", recuerda Herrera sobre la estrategia que idearon los dos para frenar al belga.

José Mourinho REUTERS

"Le dije: 'José, estoy listo si necesitas que lo marque, que lo siga a todas partes. Si él quiere ir al baño, yo también voy porque quiero ganar este juego'". La respuesta de Mou fue la siguiente: "Lo más importante en el fútbol es que mi equipo gane porque así duermo feliz cuando me acuesto. No importa lo que tenga que hacer, siempre que se respeten las reglas y no se haga nada ilegal".

La 'masterclass' de Ander Herrera

El resultado fue el buscado. El United logró aquel día someter al Chelsea de Hazard (2-0) y el belga acabó desesperado por el marcaje al hombre del jugador español. Herrera no paró de recibir elogios al día siguiente por su gran actuación.

Ander Herrera también habla en The Athletic con más profundidad sobre el trabajo de Mourinho: "Es el mejor entrenador del mundo cuando las cosas van bien. En la relación con los jugadores, en la forma en que trata a todos. Realmente disfruté sus sesiones de entrenamiento. Él y Rui Faria hacían un gran equipo. Pero cuando las cosas no van bien... También es cierto que cuando pierde, no lo acepta de la mejor manera. Lo reconoce él mismo, no se lo oculta a nadie".

