"Si Hazard está al cien por cien, él es de otro planeta"

Uno más. Eden Hazard volvió al trabajo con el Real Madrid y durante este primer mes de entrenamientos ha demostrado que su última lesión ya es cosa del pasado y que está listo para el asalto a La Liga. Sobre él ha hablado una de las personas que mejor le conoce: su hermano Kylian.

Este ha hablado en Le Derniere Heure sobre el '7' del Real Madrid y ha asegurado que está entusiasmado por volver a jugar: "Ya le conocéis. Solo espera una cosa: que vuelvan las competiciones. ¿Qué ha tenido una primera temporada difícil en el Madrid? Aún tiene tiempo. Este no es su último año con el Real".

También con el Chelsea despertó algunas dudas y no solo se convirtió en la estrella de los blues, sino que también en uno de los jugadores franquicia de la Premier League: "Durante su primera temporada con el Chelsea, la gente también se preguntaba cuál era su nivel. Y al final se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Premier".

Eden Hazard, durante un entrenamiento del Real Madrid tras superar su lesión

"Si él está al cien por cien, entonces Eden es de otro planeta. Será el mejor en cada equipo. Si puede mostrar sus cualidades, todos dicen '¡Guau!'. ¿Si está listo para ganar la Eurocopa en 2021? Ya lo estaba este año, espero que ayude a Bélgica a obtener el trofeo. Los Diablos Rojos estuvieron cerca en 2018 -terceros en el Mundial de Rusia-. Nos merecemos ganar algo", ha añadido Kylian Hazard.

Listo para ganar

También ha hablado sobre el belga otra persona que le conoce muy bien, este no es otro que su compañero en la selección y en el Real Madrid, anteriormente también coincidieron en el Chelsea, Thibaut Courtois. "Siempre he ido con él en los entrenamientos. Estamos bien, me sorprende después de la lesión. Está cogiendo buen ritmo y hay que ir poco a poco. Sin jugar amistosos no puede estar perfecto, pero lo veo en forma en los entrenamientos", ha dicho el portero.

