Courtois: "Sería un honor ganar La Liga con el Real Madrid en el Di Stéfano"

Ya se conocen los horarios de las primeras cuatro jornadas de La Liga. El campeonato de Primera División se reinicia a partir de este miércoles 11 de abril y será el domingo 14 cuando le llegue el turno al Real Madrid. Antes de esto, Thibaut Courtois ha hablado en El Partidazo de Movistar Plus.

El portero belga ha señalado que tiene "muchas ganas" de que vuelva La Liga y también de "pelear por ganarla". Un título que se jugará en el Di Stéfano y no en el Santiago Bernabéu, ya que al pensar que no podría haber público, desde el Real Madrid decidieron adelantar las obras del coliseo merengue.

Courtois no solo puede ganar La Liga, sino que también podría ganar el Zamora, premio que se da al mejor portero de la temporada en España. "Siempre estos trofeos molan", ha asegurado el guardameta, quien ya ganó hasta en dos ocasiones este galardón con el Atlético de Madrid.

Objetivo

"Tenemos muchas ganas de empezar La Liga de nuevo y pelear por ganarla".

Último fin de semana sin fútbol

"Hoy hecho un virtual de Fórmula 1, es un poco la última porque el martes estaremos a tope con el fútbol cada tres o cuatro días".

Courtois, durante un entrenamiento del Real Madrid

Lucha por el Zamora

"Siempre esos trofeos molan, he ganado dos con el Atlético y me gustaría ganarlo con el Madrid. El Zamora es trabajo colectivo, defendiendo bien y cuando hay tiros intentar pararlos todos y ayudar al equipo a ganar La Liga. Iremos poco a poco intentando ir en la misma línea que llevo desde octubre".

Eden Hazard

"Siempre he ido con él en los entrenamientos. Estamos bien, me sorprende después de la lesión. Está cogiendo buen ritmo y hay que ir poco a poco. Sin jugar amistosos no puede estar perfecto, pero lo veo en forma en los entrenamientos".

Están al 95%

"Siempre hay que tener cuidado con los números, pero veo que estamos bien física y técnicamente. Nos vemos con buen ritmo y toque y tengo confianza en el equipo. Vamos a arrancar muy bien, pero 90 minutos sin un amistoso será raro, pero para todos los equipos igual".

Jugar en el Di Stéfano

"No creo que sea un riesgo, es un honor jugar en el estadio de una leyenda, el mejor jugador de la historia del Real Madrid. Es un honor y bonito para la historia del club ganar un título allí. En los entrenamientos que hemos hecho ahí nos he visto muy bien y no va a perjudicar".

Thibaut Courtois, en un partido del Real Madrid de La Liga Reuters

Sin aficionados

"Lo que pasa es que es diferente. Cuando hay ambiente mola más aunque sea de afición contraria. Eso te da más adrenalina para parar más y callarles. No habrá esos piques pero la motivación será la misma porque te juegas un título".

Mejor que el Barcelona

"Son opiniones personales. Sería raro que yo diga que otro equipo es mejor. Antes del confinamiento le ganamos. Si son campeones lo habrán merecido, pero nos veo bien en los entrenamientos y por eso doy mi opinión".

Regreso de los entrenamientos

"Me sentí desde el primer entrenamiento bien, mejor que tras las vacaciones. En vacaciones desconectas y no tocas balón, pero ahora en casa he seguido entrenamientos con un amigo que me tiraba la pelota. Sigues con esa sensación de balón y cuando volvimos a los tiros estuve diferente, pero vuelvo a estar muy acostumbrado".

Concentración

"Todavía no hemos hablado de eso. Cada uno es el que tiene que buscarse la motivación y saber por qué estás peleando. Nosotros es por un título y hay que buscar tu motivación aunque no esté la afición. Ayer jugamos un amistoso y vi cómo jugaban todos. Estábamos más concentrados que en un amistoso en Estados Unidos".

