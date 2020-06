El Ajax confirma el interés del Real Madrid en el fichaje de Van de Beek

El año pasado el Ajax de Ámsterdam se convirtió en la revelación de la temporada con su joven armada liderada por De Ligt, De Jong y Van de Beek. Los dos primeros salieron del club holandés en verano, uno rumbo a la Juventus de Turín y el otro al Barcelona, pero también se especuló con la salida de Donny al Real Madrid.

De hecho, a lo largo de la presente temporada han seguido sucediéndose los rumores en este sentido. Y no solo con el Real Madrid, sino que en la pelea por hacerse con los servicios de la joya ajacied también se metió un Manchester United que, según aseguran en Inglaterra, sería ahora el mejor colocado para lograr su fichaje.

Desde Ámsterdan, Van der Sar, directivo deportivo del Ajax, ha confirmado el interés de ambos clubes por Van de Beek. "Los equipos que están más interesados en Donny son Real Madrid y Manchester United", ha asegurado el exguardameta en declaraciones recogidas por NOS.

Van der Sar. Foto: Instagram (@edwinvandersar1)

Pese a ello, Edwin Van der Sar ha mantenido que su objetivo es retener a Donny Van de Beek entre sus filas: "No vamos a tener una ventana para vender a nuestros mejores jugadores. Preferimos mantenerlos con nosotros". "Creo que somos afortunados por tener una política financiera sólida. No necesariamente tenemos que vender", ha advertido a los posibles pretendientes de sus jugadores.

Van de Beek dejó la puerta abierta

El propio centrocampista nunca ha ocultado que no le importaría cambiar Ámsterdam por Madrid. "No puedo controlar lo que dice otra gente. Ya lo he dicho otras veces, no me apresuraré, si sucede, sucederá", dijo hace unos meses. Aunque también ha señalado que "jugar al sol siempre es agradable, pero no, todavía no he comenzado a tomar clases de español".

[Más información - Van de Beek, vía libre: su futuro se decide tras el fin de la liga holandesa]