El Nápoles manda un mensaje al Real Madrid por Fabián Ruiz

Fabián Ruiz se ha convertido en uno de los nombres propios de la temporada en Italia y también del mercado de fichajes. La apuesta del Nápoles se ha visto revalorizada en los últimos meses y es que el centrocampista no ha parado de crecer desde que fue el mejor en el último Europeo sub21.

El ex del Betis ha sido colocado recientemente tanto en la órbita del Real Madrid como en la del Barcelona, pero desde Nápoles señalan que quieren seguir contando con él y que incluso piensan en la propuesta de renovación para atarle a la escuadra azzurra.

El director deportivo del Nápoles, Cristiano Giuntoli, ha hablado en Sky Sport sobre el centrocampista español. "Le quedan tres años de contrato y el año que viene hablaremos de renovar. Está genial con el 4-3-3 de Gattuso, es joven, bueno y tranquilo, así que creo que se quedará".

Otros nombres propios

El mercado de fichajes para el Nápoles está dando para mucho y son varios los jugadores del conjunto italiano que no tienen su continuidad segura. En cuanto al apartado de renovaciones, Giuntoli se ha referido a Mertens, Callejón y Milik. "Estamos cerca, queremos ambos seguir juntos y creo que pronto anunciaremos el acuerdo", ha dicho del primero

José María Callejón, en un partido del Nápoles REUTERS

"Estamos esperando, él todavía no ha decidido qué hacer. Es un profesional ejemplar, no habrá problema para terminar juntos la temporada", ha señalado del español, mientras que de Milik ha afirmado que están "hablando con sus agentes para renovar", pero que "si no quiere quedarse, estará en el mercado".

De Koulibaly también ha hablado, ya que el central es uno de los jugadores más cotizados en el mercado de fichajes. "Es un gran futbolista con un contrato largo y es justo que el club quiera cifras importantes para su ficha".

