Asensio, todo lo que se espera de él en su vuelta tras la lesión

"Me encuentro muy bien. La primera semana fue diferente al volver a entrenar y estar con los compañeros. Mi adaptación está siendo buena, la rodilla está respondiendo bien y la verdad que físicamente me encuentro muy bien", dijo Marco Asensio a los pocos días de volver a ser uno más del grupo en los entrenamientos del Real Madrid.

Más de nueve meses después, el mallorquín regresó a los entrenamientos en Valdebebas y ha sorprendido durante estas últimas semanas por el buen estado en el que ha regresado al trabajo tras superar la grave lesión que sufrió allá por el mes de julio del año pasado ante el Arsenal en la International Champions Cup.

Entonces se temió lo peor. Asensio solo estaría disponible para tener algunos minutos en el final de la temporada. Un año casi en blanco. Pero no. La inesperada situación con el coronavirus y el obligado confinamiento provocó que la 2019/2020 se suspendiese. Eso ha hecho que el '20' del Real Madrid tenga una nueva oportunidad.

Marco Asensio, durante el primer entrenamiento en grupo

En estas primeras de entrenamiento tras el obligado parón, Asensio ha dejado muy buenas sensaciones. De hecho, con vistas al reinicio de La Liga en tan solo unos días, Zidane llevó a cabo un ensayo general en el Di Stéfano, campo en el que jugará el conjunto blanco lo que queda de Liga para seguir adelantando plazos en las obras del Santiago Bernabéu.

La BAH

El entrenador francés apostó por el tridente formado por Marco Asensio, Karim Benzema y Eden Hazard. De la BBC a la BAH. Todo apunta a que serán estos tres futbolistas los que sean de la partida en el ataque de los merengues frente al Eibar. Llama, y mucho, la atención que dos de ellos sean precisamente los que salen de una lesión.

Son muchas las expectativas que están puestas no solo en el nuevo tridente, sino en la figura del internacional español. Esta 2019/2020 estaba llamada a ser la temporada de confirmación de Asensio. De hecho, el propio jugador decidió no acudir a la llamada de la selección sub21 para jugar el Europeo del pasado verano y es que quería dar el cien por cien por el Real Madrid.

Marco Asensio en el momento de pasar reconocimiento médico el pasado verano E. B.

Ahora ha llegado ese momento. Asensio se ha preparado a conciencia. Ha ido cumpliendo los plazos de su proceso de recuperación y teniendo una actitud muy profesional: enfocado en poder volver al cien por cien para no perder su puesto en la plantilla del Real Madrid.

Confianza de Zizou y del club

Al igual que el resto de sus compañeros, tiene claro el objetivo: "Tenemos muchas ganas de que empiece la Liga y de afrontar esos partidos que deciden un título. Sabemos que son partidos a vida o muerte. Cada partido hay que afrontarlo al máximo y vamos a intentar ganar todo lo que nos queda".

Once finales, once victorias. Este es el plan. Pero Asensio también tiene una importante misión: confirmar que está totalmente recuperado y que puede tener un sitio en el once de las grandes noches en este final de curso y, sobre todo, de cara a la próxima campaña.

Marco Asensio, en un entrenamiento del Real Madrid

Marco Asensio cuenta tanto con la confianza de Zinedine Zidane como con la de la propia institución. Cada una de las partes trabaja en la misma dirección, que no es otra que en la de que el jugador pueda triunfar en el club blanco y marcando una época. El propio Cristiano Ronaldo ya lo predijo antes de abandonar Concha Espina.

