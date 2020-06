"Achraf está capacitado para tener un sitio en el once del Real Madrid"

El de Achraf Hakimi va a ser uno de los culebrones del verano en Concha Espina. Mientras el Real Madrid busca conseguir remontar en La Liga y alzarse con la Champions League en agosto, el marroquí volverá a la capital de España una vez haya terminado la Bundesliga con el Borussia Dortmund. El rendimiento del lateral derecho está siendo muy a tener en cuenta por la secretaría técnica y ha demostrado cualidades suficientes para ganarse un puesto para la próxima campaña.

Aún así, el puesto en el Real Madrid no se regala y los cantos de sirena desde otros equipos también rondarán la cabeza del joven jugador. El mirlo de Valdebebas ha echado a volar en estas dos temporadas cedido en Alemania y se ha ganado los elogios de más de media Europa. Ahora es el momento de decidir cuál es el siguiente paso en su carrera y algunos compañeros le señalan ese camino.

Jaume Mateu Morey está destinado a ser su sustituto en el Borussia. El joven mallorquín llegó esta temporada procedente de la cantera del Barça y ha compartido esta campaña con Achraf, del que solo tiene palabras positivas como dejó claro este sábado en El Larguero de la Cadena SER. "Es un jugadorazo y esta temporada lo ha podido corroborar en el Dortmund. No hemos hablado de su vuelta al Real Madrid, pero no me extrañaría que con el nivel que está dando, lo llamen. Está capacitado para tener un sitio en el once del Madrid", expone el también lateral derecho.

Jaume Mateu Morey, durante su debut con el Borussia Dortmund REUTERS

Mateu Morey también habló sobre el jugador que está en boca de todos los clubes. Erling Haaland tiene novias deportivas en muchos lugares y no le cabe duda de que a partir de esta temporada su crecimiento solo va a ir hacia arriba. "Haaland es igual de bueno que como se ve en televisión. Es el jugador de moda, va a dar mucho que hablar en los próximos años", destacó el español.

