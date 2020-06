Ceballos y su difícil regreso al Real Madrid: quiere volver, pero no hay sitio

Dani Ceballos salió cedido la temporada pasada rumbo Londres para jugar en el Arsenal. El jugador andaluz no ha podido aprovechar demasiado su año en la Premier League debido a que se ha encontrado con demasiados problemas.

El andaluz salía dirección la capitán británica para dar un golpe sobre la mesa y demostrar que era un jugador que marcara época. No está siendo un año sencillo para nadie por las circunstancias que han marcado a la sociedad, pero para el de Utrera, menos aún.

Un arranque de temporada fulgurante y que había valido para que la grada le dedicase una canción se vio truncado por una lesión. Con Emery fuera y los problemas para reincorporarse a la dinámica con Mikel Arteta, el coronavirus se cernió sobre Ceballos para terminar por minar la temporada que tenía que ser de confirmación en su aún corta trayectoria.

Sus deseos

El primer objetivo de Ceballos es tratar de convencer a Zidane para tener opciones la próxima temporada. Su relación con el francés no termina de ser del todo clara. El francés le envió cedido este verano para tratar de encontrar razones para confiar en él. Pero la falta de comunicación aparente entre las dos partes no invita a ser muy optimista.

Él quiere triunfar en el Real Madrid y así lo ha vuelto a dejar claro recientemente: "Siempre he dicho que mi objetivo es triunfar en el Real Madrid. Es el equipo idóneo para triunfar".

Dani Ceballos celebra un gol en el Benito Villamarín pidiendo perdón a la grada Instagram (danifuli10)

"Lo mejor de Ceballos está por llegar, asentarse en un equipo, sentirse importante... Sentirme líder, que es realmente lo que me gusta. Tengo 23 años, no se me ha pasado el arroz. Ahora me siento mucho más jugador y estoy preparado para cualquier reto que se me ponga por delante", comentó.

Sin embargo el propio Ceballos es consciente de que si vuelve ya no tendrá sitio y le puede pasar lo mismo que a Mariano: repetir ausencias en las convocatorias y quedarse sin minutos. Es por ello que comienza a deslizar un mensaje que invita a una posible nueva cesión: "Tengo tres años más de contrato, mi objetivo no es a corto plazo".

Su futuro

Mientras regresa la Premier League, Ceballos ya mira al futuro, el cual le llevará a volver al Real Madrid. Eso es algo que tiene asegurado, pero otra cuestión será permanecer la temporada 2020/2021 entera.

Casemiro, Modric, Kroos, Isco y Fede Valverde son los cinco centrocampistas con los que cuenta el Real Madrid entre sus filas en la temporada 2019/2020.

Tres de ellos son fijos para el próximo curso (Casemiro, Fede y Kroos), mientras que los otros dos viven situaciones distintas. Modric decidirá su futuro y podría quedarse un año más, cumpliendo así su contrato antes de poner rumbo a otra liga menos exigente. Isco tiene pretendientes, pero el malagueño ha mostrado su predisposición a continuar y Zidane siempre ha dejado claro que el ex del Málaga es de su agrado.

Dani Ceballos, en un partido del Arsenal en la Premier League Reuters

Con la 'Operación Salida' enquistada, regresos de sus cesiones para quedarse a las órdenes de Zidane, como es el caso de Dani Ceballos, se complican.

Debido a ello, y a pesar de que el deseo de Ceballos sea regresar al Real Madrid y jugar, a día de hoy no tiene sitio, por lo que tanto él como el equipo blanco deberán buscar una nueva cesión para que el jugador andaluz pueda triunfar en un futuro en el equipo madridista.

[Más información: Ceballos: "Tengo tres años de contrato con el Real Madrid, es el equipo idóneo para triunfar"]