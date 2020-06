Brahim Díaz: "Tenemos ganas de que vuelva La Liga para ganarla"

Brahim Díaz está preparado para el regreso de La Liga. El Real Madrid vuelve a jugar este domingo 7 de abril ante el Eibar. Lo hará en el Di Stéfano, ya que el Santiago Bernabéu permanece cerrado para seguir con las obras de remodelación del estadio. El malagueño es el protagonista del día en la casa blanca.

Como viene siendo habitual desde que el equipo de Zidane volvió a los entrenamientos, cada día es un jugador el que habla ante los medios del club para dar sus sensaciones antes del regreso del campeonato doméstico. Este jueves le ha tocado el turno a la joven joya malagueña.

El ex del Manchester City ha explicado qué les pide el míster galo en las sesiones de preparación: "Zidane nos pide que sigamos trabajando como lo estamos haciendo, que disfrutemos y que sigamos avanzando. Tenemos ganas de que vuelva La Liga para ganarla".

Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Brahím Díaz y James Rodríguez, durante el entrenamiento

Al igual que han ido haciendo sus compañeros, Brahim ha mostrado un mensaje de confianza, ese famoso "quedan once finales y vamos a ganarlas". "La afición lo es todo y la echaremos de menos. Tenemos once finales por delante e intentaremos adaptarnos de la mejor manera a jugar sin público para ganar los once partidos que quedan", ha afirmado el malagueño.

Entrenamientos

También ha hablado del día a día, de la evolución en las sesiones de entrenamiento a lo largo del último mes: "La adaptación ha ido evolucionando. No es lo mismo entrenar con los compañeros que en casa. El toque de balón se echaba de menos y estamos adaptándonos muy bien al fútbol en grupo y con balón".

