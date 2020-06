El mensaje del vestuario del Real Madrid por La Liga: "Las finales se ganan y quedan once"

El Real Madrid jugará en el Di Stéfano lo que queda de Liga. Son once partidos de los cuales seis jugarán en casa, pese a que el Santiago Bernabéu intimida a los rivales, los futbolistas blancos están acostumbrados a llevar a cabo el día a día en las instalaciones de Valdebebas. Un punto que juega a su favor.

Será el próximo domingo 14 de junio cuando el balón eché a rodar en la Ciudad Real Madrid para que los de Zidane se enfrenten al Eibar en la jornada que da reinicio a La Liga después de tres meses de parón. Cuatro días después, el conjunto blanco repetirá en el Di Stéfano, esta vez ante el Valencia, el jueves 18.

La Liga regresa con un calendario apretado de fútbol ininterrumpido para que el campeonato doméstico pueda acabar dentro de los terrenos de juego la temporada 2019/2020, al contrario de lo que ha pasado en otros países como en Francia, donde la Ligue-1 se dio por finalizada proclamando al PSG campeón.

El sentir del vestuario

Los jugadores saben que no pueden fallar si quieren conquistar el título liguero y por ello han ido dejando mensajes sobre esto durante los últimos días. El propio Marcelo ha reiterado que si algo se enseña en el Real Madrid es que "las finales se ganan", por eso avisa que "quedan once finales".

"Claro, hemos pasado momentos muy difíciles, sin entrenar, sin jugar, sin tener contacto con los compañeros. Y al final hemos decidido que son once finales. Tenemos que darlo todo. Es un título importantísimo el que está en juego. Son once finales, once partidos que tenemos que ganar, todos. Además estamos muy contentos por poder entrenar todos junto", ha dicho el segundo capitán en Real Madrid Conecta.

Los jugadores del Real Madrid en el primer entrenamiento con todo el grupo este lunes

Algo en lo que también hizo hincapié antes que Marcelo un Lucas Vázquez que dejó muy claro el mensaje que reina en el vestuario merengue: "Nos quedan once finales, nosotros nos lo tomamos así. Ojalá podamos sumar once victorias para conseguir La Liga".

Benzema también habló sobre ello: "Tenemos muchas ganas de volver a la competición y ganar partidos. El primero, contra el Eibar en casa, es muy importante y lo vamos a dar todo hasta el final". "Sabemos que tenemos que ganar los partidos porque es muy importante para nosotros y para el club y vamos a tope", añadió el delantero francés ante los medios del club.

No se permiten más tropiezos

Con Zidane a los mandos, el equipo no quiere más tropiezos como el último antes del parón obligado por la crisis del coronavirus. Fue ahí cuando perdieron el liderato. Ahora el Real Madrid es segundo a tan solo dos puntos del Barcelona, pero todos los futbolistas del conjunto blanco son conscientes de que la ventaja del eterno rival es mínima y que, además, tienen ganado el golaverage a los culés después de la victoria en el último Clásico , con goles de Vinicius y Mariano.

El Real Madrid cuenta además con dos refuerzos de garantías. Asensio y Hazard son los 'fichajes' para esta recta final. Zidane suma así pólvora en ataque para sumar de tres en tres en esas once finales. El premio que se encuentra al final del camino es La Liga número 34. El propio Zizou ya dijo al vestuario a principios de curso que el gran objetivo en la 2019/2020 era, precisamente, el título liguero. La recta final para lograrlo ya ha comenzado en la casa blanca.

