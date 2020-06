Marcelo: "El Real Madrid me enseñó a querer siempre más y que las finales se ganan"

Este 3 de junio es el aniversario de La Duodécima. Una Champions League que confirmó al Real Madrid como el rey de Europa, ya que el equipo blanco fue el primero en conseguir repetir éxito en la máxima competición continental desde que se implantó el nuevo formato en la 1992/1993.

Para revivir ese especial momento en el club, Marcelo, actual segundo capitán del primer equipo, ha hablado en el programa Real Madrid Conecta. El lateral brasileño ha hecho un repaso del pasado, pero también se ha referido al presente y al futuro.

Cuatro Champions ha ganado Marcelo desde que llegó al Real Madrid siendo un 'niño' que había superado por poco la mayoría de edad. El defensa ha ido creciendo hasta convertirse en el jugador extranjero con más victorias de la historia del club.

La Duodécima

"Muchísimos buenos recuerdos. Pero yo creo que tuvimos una ansiedad muy grande, había muchas dudas hacia nuestro equipo y veníamos de ganar la Champions el año anterior. Era histórico ganar dos consecutivos. Sufrimos, pero hicimos todo, todo lo posible para ganar".

Recuerdos del pasado

"Me pone los pelos de punta. Me pasa una película por la cabeza. Aquel momento en el que llegué, estaba muy nervioso, no hablaba bien español, no tenía pelo en la cabeza y estaba rodeado de mi familia, de mi abuelo".

Marcelo levanta La Duodécima

Tres Champions consecutivas

"Lo más importante es que cuando ganamos un título no pensamos en parar, sino que pensamos en ganar más. Aunque ganásemos tres consecutivas, queremos ganar más. Desde que llegué, el Madrid me enseñó a querer siempre más y que las finales se ganan. Cuando hemos ganado todo, queremos ganar todo otra vez. Ese es nuestro pensamiento".

Asistencia a Asensio

"Hay que estar atentos durante todo el partido. Fue una falta a Cristiano, yo estaba rezando que metiese un gol para cerrar el partido. Cuando abrí los ojos el balón estaba en el aire, fui a por él, vi que había alguien detrás de mí, entré en el área y vi a 'Marquito' (Asensio) que estaba ahí y se la di. Luego recuerdo estar todos corriendo por el campo celebrándolo".

Dificultad del partido

"Cuando fuimos al partido, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una defensa muy sólida, que encajaba pocos goles. Pero nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer y que podíamos marcar goles. Sabíamos que podíamos encajar algún gol, pero que teníamos que marcar muchos. Hay que hacer las cosas fáciles y aguantar la presión, eso te puede hacer sobresalir un poco más. Al final estuvimos todos unidos, con la motivación de ganar títulos. Una final no se juega, se gana y en el Real Madrid se hace siempre así".

Baño en la segunda parte

"La primera parte creo que estuvimos también bien. Pero como es una final, las cosas nunca son fáciles. ¿Quién hace las cosas fáciles? Pues pensamos que teníamos que ser nosotros. El míster nos dijo que teníamos que tener paciencia. Y tuvimos mucha paciencia... pero también supimos sufrir. Parece que fue fácil, pero en realidad fue muy difícil".

Asistencia a Cristiano ante el Bayern

"Siempre veo partidos anteriores míos, para ver cosas que tengo que mejorar y cosas que no puedo volver a hacer. Yo prefiero asistir y ver a un compañero feliz, más que marcar. Le di el gol a Cristiano y fue muy feliz. Yo veía mucha gente de roja y les fui pasando y pasando. Yo voy haciendo lo que me dice la cabeza. Fui pasando a los de rojo, intentaba regatear y mi cabeza me dijo que la mejor solución era dar el pase a Cristiano".

Marcelo se entrena en Valdebebas

El Madrid y las finales

"El Madrid se crece en las finales, en este tipo de partidos. Si ves a tu compañero, a tu amigo, dándolo todo, dejándose el alma, pues tú también. Cuando se juega una final hay que ganarla como sea".

Once finales

"Claro, hemos pasado momentos muy difíciles, sin entrenar, sin jugar, sin tener contacto con los compañeros. Y al final hemos decidido que son once finales. Tenemos que darlo todo. Es un título importantísimo el que está en juego. Son once finales, once partidos que tenemos que ganar, todos. Además estamos muy contentos por poder entrenar todos juntos".

Mensaje a los aficionados

"Un saludo para todos los que están viviendo un momento difícil. Seguro que esto va a pasar. Mucha, mucha fuerza a todos".

