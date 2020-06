Iván Helguera: "Las fiestas de Ronaldo nos ayudaban a desconectar"

Iván Helguera (45 años, Santander) comienza una nueva aventura en su carrera. Ya con el carnet de entrenador bajo el brazo, el cántabro pasa a ocupar el banquillo de Las Rozas. Con vistas a ir dando pasos adelante en su trayectoria como técnico, EL ESPAÑOL habla con el exfutbolista que pasó por equipos tan importantes como el Real Madrid o el Valencia.

El cántabro fue uno de los componentes del Real Madrid de 'Los Galácticos'. Un equipo de ensueño que estuvo formado por algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos como Zidane, Figo o Ronaldo.

Famosas fueron las fiestas y cenas que se hicieron en aquella época y que Helguera recuerda como una forma de conocerse mejor y hacer piña más allá del terreno de juego o del campo de entrenamiento.

Con el equipo blanco firmó un palmarés intachable: tres ligas, dos Supercopas de España, dos Champions League, una Supercopa de España y una Copa Intercontinental. Helguera recuerda aquella época como una de las que más disfrutó porque se encontraba ya en la madurez de su carrera: "Era donde mejor me encontraba a nivel de cualquier aspecto".

Ahora que parece que el final de la desescalada está cada vez más cerca ¿qué balance haces de la cuarentena? ¿cómo has vivido estos meses de confinamiento por el coronavirus?

Dentro de lo que cabe bastante bien. Pero con incertidumbre de que no se sabe mucho de la pandemia y que la información que tenemos ha sido muy confusa. Estamos esperando a ver si acaba esta pesadilla para poder hacer vida normal.

Hace unos días fuiste presentado como nuevo entrenador de Las Rozas ¿Cómo se ha fraguado tu fichaje por conjunto madrileño?

Tengo una empresa que se dedica al coaching y a los entrenamientos personalizados de los jugadores. Una persona que llevaba ahí a su hija tenía relación con el equipo y les habló de cómo trabajábamos en nuestra empresa. Hablé con el director deportivo de Las Rozas y lo tuvimos todos claro.

¿Qué esperas de este proyecto al mando de Las Rozas?

Hay que enfocarlo con muchas ganas, entusiasmo y fuerzas. Y a partir de aquí se va viendo. He visto muchos partidos, las instalaciones, la cantera... En muy poco tiempo el equipo ha hecho muchas cosas buenas. Nosotros queremos implementar en ese proyecto nuestra metodología de trabajo.

¿Qué reto te marcas con el equipo? ¿Cuál es el objetivo principal para la próxima temporada?

Es difícil plantearse objetivos a día de hoy porque tenemos que hacer aún muchas cosas. Hay que ver que jugadores se van, los que se quedan y cuales fichamos. A partir de aquí trabajar mucho para que todo vaya bien. Y evidentemente siempre aspiraremos a lo más alto. La Segunda B es muy complicada y hay que empezar bien.

Habrá reencuentro con Raúl González, entrador del Real Madrid Castilla, la próxima temporada, ¿cómo esperas que sea el reencuentro?

Será uno de los duelos más bonitos y esperados. Mucha gente recordará la etapa de los dos con el Real Madrid y será especial para todo el mundo. Pero hay que afrontarlo como un partido más. Sentimentalmente nos une mucho, pero no tanto a los jugadores. Con él tengo buena relación y nos llevamos bien.

Haber jugado en el Real Madrid y ganar títulos, ¿te da poder para entrenar y ayuda?

Sí. Es importante por las sensaciones que he tenido siendo futbolista. Uno cuando juega en el Real Madrid sabe que hay mucha presión. Cuando uno sube la exigencia, el nivel de estrés es muy alto y comprendes cada vez más a los jugadores, por lo que eso es muy importante a la hora de entrenar. Casi todos los mejores entrenadores de la historia siempre han sido futbolistas.

Ahora que has pasado por varios ámbitos del fútbol: ¿cómo ves este deporte de hoy en día respecto a cuándo tú eras futbolistas?

Físicamente se ha mejorado. El fútbol es más rápido y el jugador es más profesional hoy en día porque este deporte exige bastante más que antes. Al ser más físico algo de calidad técnica se ha perdido. En mi época había bastantes mejores futbolistas y más calidad en los grandes equipos respecto a ahora.

¿Cómo ves la situación del actual Real Madrid?

Lo veo bien. A los jugadores le han dado la oportunidad de ganar la liga tras ver que en Francia se ha cancelado y se la han dado al PSG. Los jugadores del Real Madrid piensan que la liga podía estar acabada y que se la hubiesen dado al Barcelona. Ahora es una gran oportunidad de ganarla.

¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas hablar sobre los 'Galácticos'?

Formé de esa época y han sido los mejores jugadores que ha tenido el Real Madrid en su historia. Juntar a todos esos futbolistas fue algo impresionante y una época muy bonita. Eso sí, eso no quiere decir que fuese el mejor Real Madrid de la historia. Era una pasada ir al Bernabéu y verlos, pero había mucho desequilibrio en el equipo.

Jugaste con Ronaldo Nazario en el Real Madrid. ¿Con quién te quedas con Cristiano o el brasileño?

He jugado con Ronaldo y quizá ha sido el jugador que más me ha impresionado. Pero Cristiano ha demostrado más. Si me dices que quien prefiero ser te diría Cristiano. Eso sí, los dos han marcado una época.

¿Qué recuerdas de esas fiestas de Ronaldo y de la mítica que hubo en 2003 de la cual se habló mucho?

Esa era una fiesta que nos habían permitido. Eran fiestas donde se hacía mucho grupo. La del 2003 cenamos en su casa e hizo una fiesta. Hay un entrenamiento invisible que genera sinergias con el equipo y con los compañeros. No tenemos porqué estar dentro del campo para ver cómo somos, cómo nos relacionamos y muchas de esas fiestas eran buenas para el grupo y ayudaban a desconectar.

Fue un momento en el que surgió y fuimos casi todos. No jugábamos al día siguiente y no hay que volverse locos por las fiestas que hacía Ronaldo. Eran normales, nos ayudaban muchas de ellas a desconectar y todos sabemos cómo son muchos jugadores brasileños en lo que a las relaciones entre ellos se refiere. Hay que saber que son así cuando les fichas y saber que luego en el campo te dan mucho.

Considero fundamental y muy importante hacer grupos fuera del fútbol, reuniones y tomar algo. Todo eso ayuda para conocer más a los compañeros. Cuando uno está mucho tiempo concentrado, salir a tomar algo es bueno.

Siempre viene bien tomar algo y relajarse para olvidar todo lo relacionado con el fútbol y desconectar. Muchos jugadores no tienen nada que ver en el campo con como son fuera. Esas relaciones, esa empatía es importante. Tomarse una copa, charlar y conocer la vida de los demás es importante para tener una buena relación.

¿Qué recuerdas del Mundial contra Corea del Sur? ¿Hubiese sido diferente con el VAR?

Fue uno de los peores momentos de mi vida y de los más tristes. No eran árbitros válidos para el mundial. Estaban condicionados para ayudar a Corea del Sur. Es una buena herramienta para hacer justicia. Estoy totalmente a favor de ella.

Dos nombres: Vicente del Bosque y Florentino Pérez, ¿qué me puedes decir sobre ellos?

Es como un padre. Es muy humilde y una muy buena persona. Es un gran presidente que ha hecho mucho en el Real Madrid sobre todo a nivel institucional. Es una persona que en el mundo de las finanzas sabe mucho. Hubo una época que el Real Madrid necesitaba especialmente de él.

¿Cuál es el momento más bonito en tu etapa en el Real Madrid?

Quizá la época de mi madurez. Disfruté mucho con ella. Cuando ganamos en Glasgow la Champions fue algo increíble. Era donde mejor me encontraba a nivel de cualquier aspecto.

