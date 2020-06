Casillas: "A pesar de mi error en la final de la Champions de Lisboa, fue mi mejor temporada"

Iker Casillas mantuvo un encuentro en Twitter con sus seguidores a modo de respuesta - pregunta. Sus followers lanzaban cuestiones y él contestaba después. La primera hacía referencia al tema del momento: el regreso de La Liga. "Si el fútbol vuelve es porque las autoridades sanitarias dan su aprobación para su reinicio. Ante todo la seguridad de los jugadores y la gente que les rodea", señaló.

El candidato a la presidencia de la RFEF fue preguntado por otra variante a su futuro: sacarse el carnet de entrenador. "Posiblemente es una cosa que intente realizar. Es cierto que no me veo en un banquillo pero nunca se sabe. He tenido muchos compañeros que decían no verse de entrenador y están ahí. E incluso que no se veían de comentaristas deportivos y luego ejercieron como tal", contestó Casillas.

El todavía guardameta del Oporto encara el futuro con optimismo. Ello después de que hace poco más de un año sufriese un infarto por el que tuvo que ser intervenido de urgencia. También sobre cómo se encuentra ahora ha hablado: "Estoy muy bien, muchas gracias Nacho! No tengo ninguna queja de nadie. He sentido el cariño de mucha gente siempre. Si a alguien no le ha gustado en algún momento mi manera de afrontar algo, lo siento. No sé puede gustar a todo el mundo".

Recuerdos del Real Madrid

Uno de los momentos más importantes de su carrera en el Real Madrid fue la conquista de La Décima: "Para mí fue un alivio. Me sentía feliz por la gente. Supongo que al sufrir tanto por conseguirla tuvo un sabor espacial. Fueron años de sequía en Europa y al fin pudimos volver a reeditar un éxito tan importante".

Marcelo y Casillas, en el Real Madrid EFE

Durante su trayectoria en el club blanco compartió vestuario con algunos de los mejores jugadores de la historia. Pero desde su creación ha habido muchos equipos de ensueño dentro del Real Madrid. Iker Casillas tiene claro con cuál se quedaría si pudiera jugar con él: "Puestos a elegir, me hubiera gustado con la Quinta del Buitre. Toda la gente se acuerda de esos años de remontadas y demás. Yo era muy pequeño. Aún así, tengo recuerdos".

Curiosidades

También ha tenido tiempo para responder a preguntas más curiosas. Sobre sus inicios ha comentado que cuando empezó a jugar, no se atrevía "a mandar mucho" a sus compañeros: "En un portero es esencial. Dar instrucciones desde atrás. Ves todo el campo. Me costó soltarme... Ellos me ayudaron mucho. Me decían que tenía que gritarles sin importar quienes eran".

Tampoco le gustaba mucho trabajar con pesas: "No me sentía cómodo. Trabajaba mi tren inferior. Siempre he confiado en mis piernas. Si las estimulabas con rapidez sabría que me responderían". De ahí a quedarse con la Champions del 2000, La Octava, como su mejor trofeo a nivel de clubes, y con su mejor temporada: "Curiosamente, una de mis mejores temporadas fue la que menos partidos jugué. La 2013/2014. En general y a pesar de mi error en la final de Champions creo que los 24 partidos que jugué me sentí bien. Y eso, repito, que jugué menos de lo que venía haciéndolo".

También ha confesado que le hubiera gustado jugar en Inglaterra y de todos los futbolistas que han pasado por el Real Madrid a lo largo de su historia se queda con dos: Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano. Antes de finalizar también recibió el troleo de Óliver Torres, quien le preguntó si le echaba de menos, a lo que Casillas contestó: "¿Quién eres?".

