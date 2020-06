Dani Ceballos: "Mi objetivo sigue siendo triunfar un día en el Real Madrid"

Dani Ceballos sigue muy pendiente de su futuro. Aunque aún no ha terminado la temporada en la Premier League, que ya ha establecido que regresará el 17 de junio, El andaluz regresará al Real Madrid tras este año cedido en el Arsenal en el que una lesión ha truncado prácticamente la progresión que se esperaba. Eso sí, en este regreso del fútbol tras el coronavirus tendrá una nueva oportunidad.

El centrocampista pasó este lunes por El Transistor de Onda Cero y recalcó que su relación con Zinedine Zidane "es buena", pero que no mantienen una conversación de forma continua. "No he hablado con Zidane, ahora está centrado en sus jugadores. Cuando termine mi contrato de cesión volveré a ser jugador del Real Madrid. Mi objetivo es triunfar un día allí", recalcó el utrerano.

La realidad es que esos problemas físicos que le apartaron varios meses de la circulación han marcado su temporada. "Tuve que estar mucho tiempo fuera por lesión pero trabajé duro para darle la vuelta a la situación. Con Arteta tengo muy buena relación desde que llegó, me ha dado confianza y ahora estoy centrado en que terminemos la temporada de la mejor forma posible y conseguir nuestros objetivos", remarcó el jugador que pertenece al Real Madrid.

Dani Ceballos celebra un gol en el Benito Villamarín pidiendo perdón a la grada Instagram (danifuli10)

Ante ese regreso de la temporada en la que los gunners serán los encargados de estrenar este nuevo fútbol post Covid-19 ante el Manchester City, Ceballos asegura que no tiene miedo al contagio. "Estamos entrenando con muchas precauciones, dos test por semana; no tengo miedo porque veo complicado contagiarse en los entrenamientos con tantas medidas", explicó en El Transistor.

