La promesa del Liverpool que no fichó por el Real Madrid por la polémica entre Ramos y Salah

En Inglaterra no paran de responsabilizar al enganchón durante la final de la Champions League de 2018 entre Sergio Ramos y Mohamed Salah como la principal razón por la que el Real Madrid levantó La Décimotercera en Kiev. El Liverpool y sus seguidores guardan rencor al capitán blanco por ese momento en el que el egipcio se podría haber lesionado y, posteriormente, por el que no pudo terminar el partido.

Tanto es así que sus jóvenes promesas muestran su rechazo al Real Madrid por este momento. The Athletic, el medio inglés, ha explicado la visita de Harvey Elliott a Valdebebas y el Santiago Bernabéu. El actual jugador de la plantilla del Liverpool estuvo en Madrid el verano pasado y fue invitado por el club a conocer todas las instalaciones, algo habitual cuando se trata de captar a una perla.

El club le ofreció conocer a Sergio Ramos cuando estaba en el vestuario de la primera plantilla y Elliott habría declinado la posibilidad. "No, está bien, gracias. No me cae bien después de lo que le hizo a Mo Salah", habría espetado en ese momento el joven jugador del Liverpool. Es algo que también ha afectado al supuesto interés del club por el egipcio en el pasado.

Salah en su choque con Sergio Ramos en Kiev EFE

Elliott no es un ejemplo tampoco. La temporada pasada se hizo viral una sanción de 14 partidos y una multa económica contra la promesa del Liverpool después de insultar en las redes sociales a Harry Kane, jugador del Tottenham y también del gusto del Real Madrid, durante la final de la Champions League de 2019. El inglés tuvo que acudir a clases de educación también por esta reacción por la que tuvo que pedir perdón en ese momento.

