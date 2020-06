Carlos Sainz, flamante fichaje de Ferrari, eligió a sus 3 futbolistas favoritos del Real Madrid

Carlos Sainz Jr. se ha convertido en uno de los grandes personajes de la actualidad después de que el pasado mes de mayo se confirmarse su fichaje por Ferrari para 2021. El piloto es un madridista confeso y una de las curiosidades con su pasión por el club blanco viene por quiénes son sus futbolistas favoritos.

Después de que la escudería italiana hiciese oficial primero el adiós de Sebastian Vettel y después el fichaje de Carlos Sainz, el español reveló durante un encuentro en las redes sociales quiénes eran sus futbolistas favoritos. Aunque admitió que le "encantan" tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo, también apuntó los nombres de sus preferidos dentro del Real Madrid.

Carlos Sainz reveló que sus debilidades del equipo blanco son tres: Thibaut Courtois, Sergio Ramos y Luka Modric. Precisamente, hacia el portero belga tuvo muy buenas palabras asegurando que estaba cuajando un "año increíble" y es que el ex del Chelsea ha cosechado muchas críticas desde que fichó por el conjunto merengue, pero él mismo ha ido convirtiendo esos dardos en piropos con el paso de los meses.

Opinión de Sainz

"Te diría que el primero, no sé por qué me gusta mucho y lo sigo mucho es Sergio Ramos, por lo que significa para el Real Madrid, obviamente. Me gusta mucho Luka Modric. Me gusta mucho Thibaut Courtois como portero, me parece que está haciendo un año increíble... es decir, jugadores del Madrid, y como ya podéis imaginar, soy del Real Madrid", comentó Sainz.

Instagram (@carlossainz55

"Me encanta obviamente Messi, aunque soy del Madrid así que no me gusta tanto, no lo disfruto tanto pero me parece un jugadorazo. Me gustaba mucho Cristiano obviamente. No sé, hay varios, pero los del Madrid son los que más me gustan, como os podéis imaginar", dijo sobre Leo y Ronaldo.

