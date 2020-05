Chicharito explica las diferencias entre el Real Madrid y el United

Chicharito recaló en el Real Madrid la temporada 2014/2015 tras su paso por el Manchester United donde estuvo cinco temporadas. En el conjunto blanco jugó un total de 33 partidos y anotó nueve goles. Por su parte, en el equipo inglés disputó 157 partidos y marcó 59 tantos.

Actualmente defiende la camiseta de LA Galaxy tras su paso por el Sevilla. El jugador mexicano nunca ha escondido su 'amor' por el Real Madrid, ya que pasó una bonita etapa en el Santiago Bernabéu, y ha hablado de las diferencias entre el equipo madridista y el inglés.

"La diferencia entre ambos equipos es la cultura que hay en España y en Inglaterra. Es solo una valoración, no es algo que signifique que un club sea más o menos", dijo.

Chicharito posando con la camiseta de México. Foto: Instagram (ch14_instagram).

"La forma de vida en Inglaterra es un poco más tranquila y un poco más cercana. En España es todo como si fuese más latino y la cultura es más abierta y están más expuestos", comentó.

"En el United nunca sentí que el exterior fuera tan masivo como realmente era. Sabes que no hay muchos fanáticos fuera, no hay mucha prensa, no hay noticias que se filtren y puedes caminar mucho en Manchester, donde te respetan más. En España te respetan, pero son más como mi país ya que quieren cosas de ti y siempre quien hacerse fotos", finalizó.

