Mendy o Marcelo, la gran incógnita de Zidane para la vuelta de La Liga

Cada vez queda menos para la vuelta de La Liga. El Real Madrid sigue entrenando cada día y en la quinta y última sesión de la semana en la ciudad deportiva de Valdebebas, Zidane dividió a la plantilla del conjunto blanco en dos turnos con una sesión en la que comenzaron con trabajo físico y continuaron con ejercicios con balón para acabar con partidillos de cuatro contra cuatro.

Antes del parón provocado por el coronavirus, el Real Madrid marchaba segundo en la tabla a dos puntos del Barcelona. En la Champions, el equipo blanco tiene pendiente el partido de vuelta de octavos de final ante el Manchester City.

Zidane tiene claro que el gran objetivo es La Liga y para ello tiene varias dudas y tareas por resolver. Una de ellas es es la del lateral izquierdo.

Zidane gana importancia en esta nueva fase

Mendy y Marcelo se juegan un puesto y la incógnita de quien será el titular ante el Eibar permanecerá hasta los últimos días previos del partido. Ninguno de los dos parte como titular y será Zidane quien elija su lateral izquierdo para el regreso de La Liga.

Marcelo

Marcelo ha sido noticias estos días y ha dado un paso adelante ante los rumores que le colocaban fuera del Madrid. El futbolista brasileño era uno de esos jugadores que podía decir adiós tras la irrupción de Mendy y su nombre sonó mucho para la Juventus. Pero el lateral brasileño confirmó hace unos días que no iba a dejar el Real Madrid y que quería seguir ganando títulos con el conjunto blanco.

Su compromiso con el conjunto de Zidane es innegable y el francés siempre ha estado del lado de Marcelo. Su confianza es total en él y el brasileño quiere seguir demostrando a Zidane que puede seguir contando con él y como titular.

Si hace unos días se reveló que Marcelo es el lateral más fiable para el Real Madrid por delante de Mendy, el brasileño ya ha dejado claro que quiere aspirar a ganar más títulos.

Marcelo, durante El Clásico REUTERS

"Lo que me hace feliz es tener el pensamiento de querer ganar más hasta que no pueda más; y eso me lo ha enseñado el Real Madrid. Conseguir tres Champions seguidas y cuatro en cinco años es algo que se quedará para la historia. Aunque no nos quedamos en eso y queremos aspirar a ganar más títulos", expresó hace unos días.

Tras superar la lesión que le apartó de los terrenos de juego varios partidos durante esta temporada, Marcelo ha vuelto más en forma que nunca y está con muchas ganas de volver a retomar la competición e intentar ser un fijo en el lateral izquierdo del Real Madrid.

"Nunca nos había pasado estar tanto tiempo sin entrenar en el campo y las ganas de jugar al fútbol desde que dejamos de jugar fueron aumentando. Ha sido un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados. Estamos esperando ya a que empiecen los partidos", dijo Marcelo.

Mendy

El lateral francés recaló en el Real Madrid a petición de Zidane pidió su fichaje para dar descanso a Marcelo-, y el técnico merengue ha ido alternando la participación de uno y otro a lo largo de toda la 2019/2020.

Antes del parón, tanto Mendy como Marcelo se fueron turnando, pero fue el francés quien gozó de más oportunidades, aprovechando también los problemas físicos del brasileño.

Ferland Mendy controla un balón con el pecho REUTERS

El jugador francés, un seguro atrás, ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competiciones dando, además, dos pases de gol en su primera temporada como madridista. Si en ataque y creación de juego es Marcelo el que se pone por delante con claridad, en labores defensivas es Ferland Mendy.

El francés aterrizó en el Santiago Bernabéu como supuesto suplente de Marcelo, pero poco a poco demostró que en la faceta defensiva nada tiene que envidiar a Marcelo u otros jugadores. El francés es un seguro atrás y apenas comete errores cuando le llegan por su banda siendo una pesadilla para sus rivales.

Disciplinado y siempre seguro en sus decisiones, ha conseguido imponerse en la rotación a Marcelo, demostrando que el Real Madrid tiene lateral izquierdo para muchos años más.