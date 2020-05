El reto de Reinier ante Zidane y su destino (casi) inevitable en el Real Madrid

El entrenamiento de este miércoles del Real Madrid contó con una novedad: Reinier Jesus. El futbolista brasileño, el último fichaje del club blanco en el mercado invernal, se ejercitó con el primer equipo en Valdebebas, que desde un día antes, el martes, trabaja dividido en dos grupos de 14 futbolistas como parte del 'cambio de fase' dentro de los entrenamientos de los equipos de La Liga.

El Real Madrid ya había llamado a varios canteranos para completar los grupos de trabajo desde la vuelta del parón. A muchos sorprendió que Reinier no fuera uno de los elegidos, si bien desde el club le dijeron al jugador que se mantuviera en Madrid pese a la suspensión de la Segunda B y siguiera con su rutina de trabajo en casa. Pero ahora si le ha llegado una oportunidad que llevaba esperando desde que fichó por la entidad merengue el pasado mes de enero.

El de este miércoles es el primer entrenamiento de Reinier con el primer equipo del Real Madrid. El debut del ex de Flamengo a las órdenes de Zinedine Zidane, que no le ha perdido de vista en este tiempo pero que ha tampoco ha querido llamarle hasta ahora para no volverle loco con 'subidas' y 'bajadas' nada más llegar desde Brasil.

Reinier, en un partido del Castilla

Y Reinier será seguido de cerca durante las siguientes semanas. La vuelta del parón ha permitido al Madrid cumplir la promesa que le hizo a Reinier para convencerle de su fichaje y era que trabajaría con Zidane y los jugadores de la plantilla principal. El plan era que realizara la pretemporada con el equipo, pero a falta de esta, Reinier formará parte del stage que preparará el final de temporada tras la crisis del coronavirus.

Su llamada era cuestión de tiempo, visto su buen rendimiento en sus primeros partidos con el Castilla. Tres partidos con una asistencia en el primero y un doblete ante el Coruxo. Su rendimiento no ha hecho más que dar razones al Madrid de que no se equivocó con su fichaje y que el filial blanco le queda pequeño, como pasó con Vinicius y Rodrygo antes.

El problema es que las puertas del primer equipo están cerradas para Reinier casi a cal y canto. Los otros tres extracomunitarios (y también brasileños) le dejan sin una ficha en el Madrid para competir según la regla. Son Militao, Vinicius y Rodrygo. Solo la salida o la nacionalización de alguno le haría hueco a Reinier en el Madrid, que tampoco se quiere precipitar por la juventud del futbolista.

Cesión en Primera División

El Real Madrid quiere cocinar a fuego lento a Reinier, como viene haciendo con otras de sus perlas durante los últimos años. Dar pasos en falso podrían acabar con la progresión del brasileño de forma abrupta. Reinier, por su parte, aterrizó en Madrid cargado de ilusión por cumplir un sueño y ahora pretende impresionar ante la mirada directa de Zidane en los entrenamientos.

Que juegue en el Madrid la próxima temporada es complicado, que lo haga en el Castilla también para seguir creciendo. En el club ven ideal una cesión el próximo año a un equipo de Primera División, como ya se hiciera con Kubo este año. Pero no por ello, Reinier dejará de confiar en que puede convencer a Zidane en las próximas semanas y ganarse un sitio en el Real Madrid. La ambición sigue intacta.

