El Real Madrid aumenta su valor durante el último año y se mantiene en lo más alto de Europa

El Real Madrid sigue siendo el líder en Europa. El club de la capital se mantiene como el más valioso del continente según el informe The European Elite 2020, que elabora la consultora KPMG. Una posición que no es nueva para los blancos, que ya la ocuparon en 2019 pese a que los resultados deportivos no acompañaron.

El Madrid, el club con más Champions League de Europa, tiene una valoración de 3.478 millones de euros según KPMG y supera en más de cien 'kilos' al siguiente en la clasificación: el Manchester United. Los red devils tienen un valor de 3.342 millones según la consultora, mientras que el Barcelona, el club que completa el podio, tiene un valor de 3.193 (casi 300 menos que su eterno rival).

Completan los primeros puestos de este ranking el Bayern Múnich (4º, 2.878 millones), el Liverpool (5º, 2.658 millones), el Manchester City (6º, 2.606 millones), el Chelsea (7º, 2.218 millones), el Tottenham (8º, 2.067 millones), el Paris Saint-Germain (9º, 1.911 millones) y el Arsenal (10º, 1.852).

El Real Madrid durante un entrenamiento de esta temporada

Reyes de Europa

Tras una temporada (2018/2019) en la que no se cumplieron los objetivos, la llegada de refuerzos como Eden Hazard y el crecimiento de jóvenes jugadores como Vinicius Jr. o Fede Valverde han incrementado el valor del club en un 8%. El porqué de la posición del Madrid está en la base de títulos que le respaldan en los últimos años, destacando las tres Champions League conquistadas entre 2016 y 2018.

En el informe de KPMG se destaca todo este periodo de liderazgo europeo extendido hasta el curso actual. Las conquistas deportivas han venido acompañadas de una mejora en las cuentas de la entidad, desde la rentabilidad hasta un crecimiento del 41% en ingresos comerciales.

[Más información: Florentino II, 4.000 días de su regreso: 37 títulos desde 2009, uno cada 3 meses y el sueño del nuevo Bernabéu]