Lucas Vázquez no se quiere mover del Real Madrid: "Espero seguir muchas temporadas más"

Este 28 de mayo se cumplen cuatro años desde que el Real Madrid se convirtió en campeón de Europa por undécima vez en su historia. Sergio Ramos ha recordado ese momento en declaraciones para la UEFA, mientras que Lucas Vázquez ha hecho lo propio en Realmadrid TV.

El extremo gallego dejó una de las imágenes más icónicas de aquella final disputada en Milán contra el Atlético de Madrid. Lucas ejecutó uno de las penas máximas en la fatídica tanda de penaltis y hasta el punto de los once metros se dirigió haciendo malabares con el balón entre sus manos.

El Real Madrid acabó ganando La Undécima, con Zidane en el banquillo, y dio comienzo así a una racha triunfal en la que hizo historia al ganar 'La Orejona' de forma consecutiva en tres temporadas, algo que nadie había podido hacer desde que se implantase el nuevo formato de la Champions League.

Sueño cumplido en el Madrid

"Todavía no soy consciente de todo lo que estamos consiguiendo. Desde que tengo uso de razón soy del Real Madrid. Desde que llegué a la cantera sueño con el primer equipo. Esta es mi quinta temporada, estoy muy feliz y espero que sean muchas más".

Tercer jugador más usado por Zidane

"Para mí es un privilegio aprender de él y entrenar. Todo el mundo sabe lo gran deportista que fue y como entrenador está demostrando su trayectoria. Es muy cercano, habla con nosotros a diario, se preocupa por nosotros. Él quiere que tú juegues feliz y eso es muy valioso para un futbolista".

Temporada de La Undécima

"Pasó todo muy rápido. Acabamos el año muy bien y la Champions fue un sueño hecho realidad. Es muy difícil de describir, no me lo podía ni imaginar".

Objetivo

"Estoy muy feliz de defender la camiseta del equipo de mi vida. Es un placer cada vez que salto al campo".

Final de Milán

"En esa semana había acabado la temporada y teníamos quince días para preparar la final. Estaba muy pendiente del viaje, la gente te escribía... Me intentaba evadir de lo que nos íbamos a jugar. Hacer lo mismo de siempre fue el mejor secreto".

Lucas Vázquez levantándose del césped REUTERS

Juegos con el balón antes del penalti

"Es difícil de explicar. Me gusta el baloncesto y llevaba el balón en la mano. Me salió así y me ayudó a concentrarme. En mi cabeza estaba marcar el penalti y ayudar al equipo".

Ganar 'La Orejona'

"Lo que conlleva ganar la Champions es la felicidad de mucha gente. Es un orgullo ir a Cibeles, ir al Bernabéu a festejar con la afición. Te das cuenta de eso cuando pasa una semana. Tiene su aquel ganarla".

Su penalti

"No lo tenía decidido cuando iba de camino. Cuando coloco el balón, tomo carrerilla y veo a Oblak es cuando decido tirarlo a ese lado. Lo normal es tenerlo pensado de antes -risas-".

Atrevimiento

"No sé si llamarlo personalidad, te sientes muy bien (ríe). Era mi primera temporada y conseguir esa Champions y tirar el penalti me hizo crecerme. Ahí nos dimos cuenta de la calidad y de la plantilla que teníamos".

Lucas Vázquez, en un entrenamiento del Real Madrid

¿Qué le dijo Zidane?

"Que fuera como yo soy y que ayudara a defender, por supuesto".

Suplente

"Vas asumiéndolo en la banda mientras calientas. Es importante visualizar el partido, por donde se puede hacer daño. Hay que salir al campo a darlo todo".

Tres Champions consecutivas

"Soy consciente de lo que conseguimos, es parte de la historia del fútbol. Tenemos una generación muy buena, con los tres títulos consecutivos. Hay que estar orgulloso de todo ese trabajo".

Tanda de penaltis

"Se pasa peor en el centro del campo viendo a tus compañeros que tirándolo tú. Hubo mucha tensión".

Recuerdos de aquella noche

"Trato de quitarme las supersticiones. En los penaltis siempre me pongo recto al balón y luego me tuerzo para tirarlo. Guardo todo, pero con especial cariño las botas, que tienen un agujero en el empeine porque me pisó un jugador del Atlético".

Celebración

"La carrera para abrazar a Cristiano fue la más rápida que he hecho en mi vida. Fue una satisfacción... Estábamos todos abrazados y solo se escuchaban nuestros gritos. En San Siro el palco de familiares está a pie de campo, me acerqué y nos abrazamos y nos pusimos a llorar sin decir nada".

Sus padres no vieron el penalti

"Me acuerdo que después de recibir la medalla los llamé y me dijeron que no lo habían visto, que a dónde lo había tirado. Estaban muy contentos, igual que todos".

Once finales

"Nuestro planteamiento es que el factor cancha no es tan importante. Nos tomamos las once jornadas como once finales. Queremos ganar los once partidos y si hacemos las cosas como venimos haciendo, seguro que le damos una alegría a la afición".

Noches de Champions en el Santiago Bernabéu

"Es increíble. Desde el recibimiento en el autobús sabes que hay un feeling especial. El factor Bernabéu es muy decisivo. Nos empuja a sacar lo mejor de nosotros mismos".

Lucas Vázquez y Zidane EFE

Progreso

"La primera semana de vuelta fue diferente, de adaptación. No nos podíamos pasar el balón entre nosotros ni interactuar. Poco a poco se va volviendo a la normalidad".

Ejemplo de La Liga

"Estamos haciendo una minipretemporada. Trabajamos físico y balón. Estuvimos semanas apartados de los entrenamientos. Es cuestión de tiempo coger el ritmo. Tanto mis compañeros como yo estamos trabajando muy bien. Tenemos ganas de volver a competir y ganar el título de Liga. Estamos viendo el ejemplo de Alemania, que está haciendo las cosas muy bien".

Sergio Ramos

"Somos grandes amigos. Antes del penalti me dijo que tuviera confianza, que todos confiaban en mí. Que me dijera aquello me dio muchísima fuerza".

El Eibar, primer test

"Tenemos muchas ganas de volver a competir. Es lo que todo jugador quiere. Ojalá venga pronto ya el partido. Queremos acabar la temporada, disputar las once jornadas que queden y ganar La Liga".

