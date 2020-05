Isco: "No soy verde ni rojo ni naranja... Soy un español más, decepcionado y cansado"

Isco Alarcón se ha visto envuelto en una polémica a través de las redes sociales. El futbolista, quien también ha sido 'víctima' de varios troleos por parte del programa La Resistencia de David Broncano, ha querido matizar este último lío del que ha sido protagonista.

Todo comenzó con una publicación en Twitter del cantante de rap Rayden, en el que se veía una camiseta que ponía: "ACAB -All cayetanos are bastards-". Este post que tuvo miles de interacciones también recibió un 'me gusta' del mediapunta del Real Madrid.

Ante las muchas reacciones de connotación política a las que se ha visto sometido el propio Isco, este ha decidido dejar claro a través de un mensaje de Instagram que no se define por un partido político, sino que simplemente es un "español más".

El de Arroyo de la Miel ha querido dejar claro que está "cansado y preocupado" ante la situación que se está viviendo en España, al tiempo que pide todos los políticos permanezcan unidos ante el bien común: "A mí con estas actitudes no me representa ninguno. Es momento de ser responsables".

Isco, protagonista

Uno de los nombres propios en la actualidad del Real Madrid es el de Isco. El '22' blanco trabaja al margen de sus compañeros por unas molestias, pero todo apunta a que salvo sorpresa mayúscula estará disponible para el reinicio de La Liga a partir del próximo 8 de junio.

El malagueño, además, también es protagonista por su futuro. Aunque él ha mantenido que su deseo es continuar jugando en el conjunto merengue, su nombre siempre suena en todas las quinielas para acabar dejando el club y desde la Premier League equipos como el Manchester City le siguen la pista de cerca.

