El agente de Achraf: "No queremos alejarnos demasiado del Madrid"

El futuro de Achraf Hakimi sigue siendo una incógnita. El jugador marroquí cuenta para los planes del Real Madrid de cara a la temporada que viene tras sus dos años de cesión en el Dortmund donde ha crecido su nivel futbolístico convirtiéndose en uno de los mejores defensas del mundo dada, en parte, a su gran polivalencia para poder jugar en cualquier lado de los laterales.

El desde de Achraf es jugar en el Real Madrid y triunfar con la camiseta del conjunto blanco, pero en el Dortmund estarían encantados de que se pudiese quedar en el equipo. Eso sí, de ser así, Haaland podría entrar en la operación para que el noruego fiche por el cuadro blanco.

Alejandro Camaño, representante de Achraf, ha concedido una entrevista a El Partido de la Una, de Onda Madrid, en la que ha hablado de la trayectoria del lateral marroquí y su futuro en el Madrid.

Achraf, con el Borussia Dortmund Instagram

"Lo que permanentemente me dicen es que Achraf está dentro de esos jugadores que necesitaban que se formaran. El Madrid lo hace muy bien, mandar cedidos a otros lugares para que vuelvan siendo futbolistas. A Achraf le ha tocado coincidir con Carvajal, un campeón del mundo, de una calidad impresionante. Por eso consideraron que lo mejor que le podía pasar era formarse, acumular partidos. Achraf ha demostrado ser un jugador distinto. Este año ha hecho partidos extraordinarios y eso le ha dado el premio de que todos los medios se fijen en él. De alguna manera tiene todas las opciones de volver al Madrid sabiendo que allí está uno de los mejores laterales del mundo", expresó.

Quiere ser importante

Lo que ha querido dejar claro el futbolista siempre que ha tenido oportunidad a lo largo de este curso es que allá donde vaya el objetivo es seguir siendo importante. En Dortmund sabe que ese rol lo tiene asegurado. Una tentación a la que se une la alternativa del Bayern Múnich.

"Tenemos como información que termina la cesión y que se incorporará al Madrid. ¿Qué pasará en el futuro? Achraf lo que quiere es jugar partidos, es el único del Dortmund que ha sido siempre titular. Tenemos que analizar la situación, no hay prisa. Es muy joven, muy bueno, pero hay que jugar partidos. Nosotros lo que no queremos es alejarnos demasiado del Madrid. Llegaremos a un acuerdo para lo que sea, pero pensando en jugar en algún momento en lo que para él es el mejor equipo del mundo, el Real Madrid", expresó.

Competencia con Carvajal

Con Odriozola cedido en el Bayern, si finalmente Achraf recala en el Real Madrid, tendrá que ganarse el puesto de lateral derecho con Carvajal, a pesar de que pueda jugar también en el lateral izquierdo.

Ha sido en el Real Madrid donde Carvajal se ha hecho un hombre tras haber estado cedido en el Leverkusen anteriormente: "La experiencia de Carvajal marcó un antes y un después y ahora muchos españoles están yendo a Alemania. Todo ha salido perfecto".

Achraf Hakimi, en un partido del Borussia Dortmund Reuters

"Achraf debuta con Marruecos a los 18 años, ya se le veían maneras de élite. La experiencia en Alemania es muy buena. Le quería toda Europa: ingleses, italianos, alemanes... El Dortmund me parecía el lugar idóneo, en una ciudad no muy grande, una hinchada importante... Ya tenía que sentir la sensación de la gente, de la presión en el campo. Era la mejor universidad. Le ha dado tranquilidad, confianza y nosotros estamos súper agradecidos. Se ha vuelto un hombre", expresó Camaño.

Su renovación

La renovación de Achraf es otro de los temas que se está hablando estos días. Al jugador marroquí le quedan dos años más en el Real Madrid y de eso habló también Camaño.

"Tiene contrato hasta 2022. La relación con el Madrid es muy profesional, inteligente. No me han dicho nada de renovar, pero cuando me lo digan se planteará. No depende de la situación contractual sino del fútbol. Zidane lo conoce perfectamente, habla con él, tienen una relación magnífica, sus hijos coincidieron con el Real Madrid Castilla... Para Achraf, el Madrid es casa. Lo que pase será en beneficio de todos", dijo.

