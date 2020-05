Carragher compara su estilo con el de Michael Jordan: "Yo casi golpeo a Arbeloa"

Estos días, y más debido al confinamiento, se ha hablado mucho del documental sobre Michael Jordan, llamado The Last Dance, que no ha dejado indiferente a nadie.

Muchos han salido en su contra debido a ello y a su comportamiento con sus compañeros. Otros como Jamie Carragher, exjugador del Liverpool, han mostrado su admiración por el exjugador de la NBA.

El exdefensor inglés se ha sentido muy identificado con Jordan y ha llegado a justificar el comportamiento que tenía hacia sus compañeros.

Carragher reconoce que le pasaba algo parecido por sus ganas de ganar y aprovechó para contar un episodio que tuvo con Álvaro Arbeloa.

"Jordan es el mejor jugador de baloncesto, obviamente no estoy cerca en el fútbol de eso. Estoy convencido de que se metió en muchos jaleos a veces con sus compañeros de equipo porque se acercó mucho a la línea. Cuando eres tan apasionado por algo, te empuja a la línea. Y es muy difícil no cruzar esa línea. Estaba en un campo de fútbol y estuve cerca de golpear a uno de mis compañeros. Casi golpeo a Arbeloa", dijo en una entrevista en Sky Sport.

"A Michael Jordan y a mí nos encantó lo mismo. Así es como soy con el fútbol. El impulso y la fuerza, lo admiraba. No hay forma de que critique eso, por lo que hizo por los jugadores de su alrededor y por dónde llevó a su club", sentenció Carragher.

La situación con Arbeloa

Todo ocurrió en un Liverpool-West Bromwich Albion. En un momento del partido ambos defensas se encararon y Xabi Alonso tuvo que llegar a separarlos.

"Ahora miro hacia atrás y no me siento orgulloso, pero eso siempre va a suceder en algún momento u otro, o algo extraño en el entrenamiento. Si eres tan intenso, siempre querrás ganar y hay veces que cruzarías la línea. Era solo frustración, nada más, todo terminó rápidamente", comentó.

Carragher explicó que todo se debió a su deseo para que Pepe Reina mantuviera la portería a cero y ganara el premio al Golden Glove. Esa fue la razón que llevó a Carragher al límite y por lo que estuvo a punto de llegar a las manos con Arbeloa.

