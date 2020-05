Asensio: "La rodilla está respondiendo y la verdad que físicamente me encuentro muy bien"

Marco Asensio es uno de los grandes 'fichajes' del Real Madrid en la reanudación de La Liga 2019/2020 tras el parón obligado por el coronavirus. En la vuelta de los entrenamientos en Valdebebas, el '20' blanco fue uno más después de superar la grave lesión que sufrió el pasado verano durante el encuentro contra el Arsenal correspondiente a la International Champions Cup.

El mallorquín tiene muchas ganas de volver a vestirse de corto y sentirse futbolista tras demasiados meses de inactividad, inmerso únicamente en su proceso de recuperación. Tras la sesión de este miércoles, Asensio ha hablado con los medios del club sobre cómo está.

"Me encuentro muy bien. La primera semana fue diferente al volver a entrenar y estar con los compañeros. Mi adaptación está siendo buena, la rodilla está respondiendo bien y la verdad que físicamente me encuentro muy bien", ha asegurado un Marco Asensio que ha tranquilizado así al madridismo.

Marco Asensio, durante el primer entrenamiento en grupo

"La espera ha sido muy larga. He trabajado mucho y sobre todo he tenido mucha paciencia, porque ver cada día a tus compañeros entrenar y yo estar en la sala de fisioterapia era una cosa que me costaba mucho. Ya estoy con los compañeros en el campo y eso es lo importante. La espera ha merecido la pena", ha continuado el balear acerca del tiempo de espera hasta poder ser uno más.

Sobre la vuelta al trabajo también se ha referido: "Hemos estado bastante tiempo sin estar juntos en el campo y ahora volvemos a coger esos mecanismos de ataque y defensa. Ya podemos entrenar con más gente y la intensidad ha subido bastante. A medida que nos acerquemos a la competición iremos preparando todo mejor. Hemos venido con un buen tono físico y teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Hemos hecho un buen trabajo en casa y se está reflejando en el campo".

A por La Liga

Siguiendo la estela de otros compañeros que ya han hablado desde que regresaron a los entrenamientos en Valdebebas, Asensio ha dejado claro que lo que queda hasta el final del curso son "partidos a vida o muerte". "Tenemos muchas ganas de que empiece la Liga y de afrontar esos partidos que deciden un título. Sabemos que son partidos a vida o muerte. Cada partido hay que afrontarlo al máximo y vamos a intentar ganar todo lo que nos queda", ha sentenciado el '20'.

