El futbolista que rechazó al Real Madrid porque no quería aprender castellano

Jugar en el Real Madrid es el sueño de muchos futbolistas de alrededor de todo el mundo. Desde grandes estrellas hasta jóvenes que recién empiezan. Pero también los hay que han rechazado fichar por el club blanco cuando este ha llamado a su puerta, aunque seguro que muy pocos es por una razón tan peculiar como la del holandés Bert Konterman.

Era 1999 y este defensa del Feyernood, que ya sabía lo que era jugar con la selección holandesa, había recibido el interés del Real Madrid. Pero dijo 'no'. ¿Por qué? Por no querer saber hablar castellano. Kontermann ha relatado este episodio de su carrera en el Podcast Talkin Fitbaw.

"El Real Madrid ofreció 20 millones de dólares al Feyenoord por mí. Leo Beenhakker era mi entrenador y había entrenado al Real Madrid tres años antes. Vino a mí y me dijo: 'El Real Madrid te quiere’, yo le dije: 'No, estás bromeando, no te creo’. Entonces él dijo: 'Quiero que te quedes en el Feyenoord, pero me imagino que querrás ir al Real Madrid porque es un club fantástico'", ha contado.

El miedo a otra cultura

Pero entonces afloró el miedo a cambiar de cultura y probar un idioma que no controlaba: "Siempre pensé que mi siguiente equipo debería haber sido en Alemania o Gran Bretaña porque hablaba muy bien el alemán y hablaba bastante bien el inglés, así que España me daba un poco de miedo porque estaba un poco nervioso por ese gran movimiento a un club como el Real Madrid".

Y añadió: "Estaba un poco nervioso por aprender español, creo que como ser humano en ese momento no estaba listo para hacer ese movimiento al Real Madrid, luego fue un algo estúpido de mi parte porque estaban realmente interesados".