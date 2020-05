Rodrygo busca un sitio en la nueva normalidad del Real Madrid

Rodrygo ha hablado este viernes y ha confesado que tanto él como sus compañeros están trabajando lo más duro posible para conquistar La Liga.

"Entrené en casa durante la cuarentena, hice todo el trabajo posible y todo lo que me pidieron para llegar en forma a los entrenamientos. Sabemos que la Liga va a volver y la afición también lo sabe. Trabajamos duro para dar lo mejor cuando vuelva la competición y ganar La Liga", dijo el delantero.

El equipo blanco retomó el pasado lunes 11 de mayo los entrenamientos de forma individual tras el parón provocado por el coronavirus y Rodrygo ha vuelto con más ganas que nunca.

Durante el confinamiento, el jugador brasileño ha sido uno de los jugadores que más duro ha entrenado, tal y como se ha podido comprobar en sus redes sociales.

Su progresión en el Real Madrid

Tras la vuelta a los entrenamientos debido al parón de La Liga provocado por el coronavirus, el brasileño ha llegado de la mejor forma posible para intentar ser uno de los hombres claves en este final de temporada.

Rodrygo celebra su primer gol con el Real Madrid Reuters

A sus 19 años se ha convertido en una de las grandes promesas del Real Madrid. El futbolista brasileño siguió el plan Vinicius Júnior y fue fichado por el Real Madrid para permanecer en su país hasta cumplida la mayoría de edad.

Así llegó el pasado verano al Santiago Bernabéu. Y ya entonces dejó claro que estaba encantado de poder crecer en el Castilla si ese era el plan del club. Dicho y hecho. Una toma de contacto con el filial merengue para disfrutar de la primera oportunidad con los 'mayores'.

Desde que se hizo un hueco en el plantel dirigido por Zidane, Rodrygo fue ganándose el favor de sus compañeros y también de la afición.

Su relación con Zidane

El ex del Santos fue perdiendo protagonismo con el paso de las semanas, hasta el punto de volver incluso a jugar con el Castilla. Pero eso no es señal de que Zinedine Zidane haya perdido la confianza en él.

"Tengo muy buena relación con él. Me recibió muy bien. Él sabía el momento para meterme en el campo y cómo prepararme para ello. Me ayuda, me aconseja y me dice dónde y cómo mejorar. También destaca lo que hago bien", ha confesado Rodrygo.

¿Ser titular?

Con Hazard y Benzema como titulares indiscutibles en la delantera del conjunto blanco, Rodrygo tiene una gran oportunidad para aportar muchas cosas en los partidos que quedan.

Durante la presente temporada, explotó al comienzo del año mostrando su potencial goleador en los minutos que tenía con unos estrenos sobresalientes en las distintas competiciones. El brasileño aportaba gol, desborde y calidad, algo que le encumbraron y que llevó una ilusión olvidada a todo el madridismo.

Rodrygo celebra su primer gol con el Real Madrid ante el Bayern en Houston. EFE

Tardó pocos minutos en marcar su primer tanto en partido oficial en el conjunto blanco y metió ese hat-trick en Champions League que le colocó en la historia. El joven brasileño sufrió un parón en la segunda parte de la temporada que le había devuelto a la realidad. Ahora quiere volver a tener esa confianza que le depositó Zidane en esos primeros partidos y tener un sitio en el once titular del francés.

La vuelta de los entrenamientos

El Real Madrid completó este viernes la undécima sesión en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. A falta de que puedan entrenar todos los jugadores juntos, los futbolistas del conjunto blanco entrenan cada día en pequeños grupos.

"Durante la primera semana fueron unos entrenamientos más individuales y ahora podemos entrenar juntos en grupo, tocar el balón y tirar a portería. Así paso a paso vamos volviendo a la normalidad y poco a poco cogiendo nuestra mejor forma. Debemos seguir así", declaró.

