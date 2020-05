Pochettino y su pasado: "Siempre pensé que sería el sustituto de Mourinho en el Real Madrid"

Mauricio Pochettino ha vuelto a hablar después del parón del fútbol por la pandemia de coronavirus. El argentino sigue viviendo en Londres y allí sigue pendiente de que regrese la actividad a los estadios. En pocos días se cumplirá un año desde aquella final de la Champions League en el Metropolitano en el que el Liverpool le dejó sin el sueño de levantar La Orejona.

El argentino ha vuelto a hablar de su futuro... y de su pasado. Pochettino ha desvelado el momento en el que pensó que podía fichar por el Real Madrid. "Veía a Mourinho en el Madrid y le dije: Puede que algún día ocupe tu puesto en el Real Madrid, pero mira cómo cambia la vida. Ahora es él que ha ocupado mi puesto en el Tottenham. Increíble, ¿eh?", reveló el que fuera técnico del equipo londinense.

También ha contado un gesto bonito que tuvo con él cuando uno era el entrenador del Real Madrid y, el otro, del Espanyol. "Me obsequió con una muy buena botella de vino tinto francés para mí y dos uniformes del Real Madrid. José me dijo: Son para que los usen tus hijos de ahora en adelante. Hemos mantenido una buena relación desde entonces", explicó Pochettino.

Pochettino, en un partido del Tottenham Reuters

El argentino siempre ha estado relacionado con una llegada al Real Madrid desde que se marchó del Tottenham. "Estoy muy abierto a esperar la seducción de un proyecto en lugar del país. Se trata del club y, por supuesto, de las personas, la dimensión humana. Sigo pensando que la Premier League es la mejor liga del mundo. Es una de las opciones y, por supuesto, puede ser mi prioridad, pero no estoy cerrado para mudarme a un país diferente. Por el momento, mi idea es quedarme aquí, vivir en Londres, yo y mi familia. Va a ser difícil pero no imposible", argumentó sobre una salida a otro club que no sea de Inglaterra.

