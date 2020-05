Cristo y su experiencia con Vinicius: "Las críticas le van a hacer más fuerte, su calidad es increíble"

Si la Primera División es un gran reguero de jugadores que han pasado por las categorías inferiores del Real Madrid, la Segunda División es una buena primera prueba para muchas de esas futuras estrellas que salen de Valdebebas. Ese es el caso, por ejemplo, de Cristo González.

El delantero canario abandonó este pasado verano las filas del Real Madrid. Cristo salía con dirección a Italia para empezar una nueva etapa en el Cagliari. Aún así surgió la opción de seguir creciendo en España en Huesca. El ariete llegó para ayudar al equipo oscense de cara a volver a ascender y ser importante en un proyecto importante como es el que ha planteado el conjunto aragonés en busca de completar ese objetivo.

Cristo ha aprovechado las oportunidades que ha tenido en una delantera de mucha calidad. El atacante de 22 años ha marcado tres goles en menos de los mil minutos con los que ha contado antes del parón por el coronavirus. Después de un entrenamiento en el que está recuperando poco a poco la normalidad, atiende a EL ESPAÑOL para desgranar cómo está siendo su desescalada y los secretos de su etapa en la entidad blanca.

Cristo González, preparado para lanzar un penalti en esta temporada con la SD Huesca Twitter (@SDHuesca)

Ya estáis entrenando en grupo, me imagino que las sensaciones ya van siendo mejores

Un día más cerca de volver a competir. Es más parecido a lo que es el fútbol en sí. Los primeros entrenamientos fueron bastante distintos, pero ya estamos recuperando la normalidad.

¿Pudiste ir a las islas para pasar la cuarentena o la pasaste en Huesca?

No, no, en Huesca. El club no quería que nos fuéramos y nosotros estábamos de acuerdo. No estaba la cosa como para irnos.

¿Se ha hecho un poco más dura la cuarentena por eso o ya estás acostumbrado a estar fuera de casa?

Es mi trabajo. Ya estaba mentalizado. Es una experiencia negativa de la que hay que sacar cosas positivas. Intentaba aprovechar el máximo tiempo posible. También veía películas y series para despejarme. Entrené mucho y cuidé mi alimentación. Intenté no cambiar mucho la rutina que tenía antes de que pasara todo esto.

Imagino que teníais muchas ganas de volver, sobre todo por esas opciones de ascenso, ¿os preocupó en algún momento que se cancelara la temporada?

Hay que trabajarlas todavía, estamos ahí. Hay que volver más fuertes de lo que estábamos. Siempre estaba la posibilidad de que no se reanudara la temporada. No hay nada peor que estar en duda. Al final salió todo bien, todo correcto. Parece que el virus se va controlando y podremos volver en condiciones adecuadas.

No habéis tenido ningún problema de coronavirus en la plantilla, ¿no?

Sí, hemos tenido suerte de que todo ha pasado bien. Nadie se contagió ni nadie relacionado con los jugadores. El club quedó bastante beneficiado en ese aspecto. Damos las gracias a Dios de que hayamos podido volver todos y que estemos disfrutando de esta nueva normalidad.

¿Te dio miedo volver a entrenar?

Respeto no. Era algo distinto. Había que ir con mucho cuidado y tenemos que seguir yendo con el mismo cuidado. Nos enfrentamos a una situación nueva, no tenemos experiencia. Hay que ir poco a poco viendo lo que pasa.

Cristo González, en un partido del Castilla

En Alemania todo ha vuelto a la normalidad sin nuevos casos, ¿aún así os da algo de respeto?

Seguros no podemos estar nunca. Es una situación nueva. Pero estamos preparados para afrontar cualquier situación y esperamos poder volver de forma positiva.

¿Os veis en tres semanas regresando a la competición?

Yo creo que sí. Estamos trabajando para ello. Luego habrá preparadores físicos y medicos que tendrán que decidir si es lo mejor o no. Pero yo sí me veo listo en tres semanas.

¿Qué os dicen los fisios y los médicos?

El problema es que dependemos de mucha gente. LaLiga, el Gobierno... son muchas personas las que se tienen que poner de acuerdo. El riesgo siempre está ahí, hay que minimizarlo lo máximo posible. Confío en ellos.

¿Tú eres pro o anti concentraciones?

A mi me parece bien todo lo que sea para sumar y aportar. Si esto aporta seguridad al fútbol para que pueda volver, se hará.

Parece que tendréis que completar la temporada con partidos cada tres días, ¿cómo lo veis en el vestuario?

Es algo bonito, distinto, diferente. Estamos con muchas ganas, es lo que nos gusta, jugar. Tendremos que prepararnos lo mejor posible para afrontar este reto.

¿Cómo ves al grupo, cómo os ha sentado el parón anímicamente?

La moral está intacta. El objetivo es el ascenso desde el primer día que nos reunimos todos. Nada ha cambiado y creemos que lo podemos conseguir.

¿Va a cambiar mucho las tendencias en comparación con cómo estaban los equipos antes del parón?

Sí. Es una temporada totalmente nueva de 11 partidos. Hay que prepararse lo mejor posible y afrontarla con una mentalidad abierta.

Cristo González, durante su debut con el Real Madrid

Tú eres un jugador que llegó cedido, ¿ha cambiado tu perspectiva de futuro durante este parón?

No. Yo estoy enfocado en rendir lo mejor posible y ayudar al Huesca a subir, es lo que me propuse este año. Esa es la mentalidad con la que empecé y no va a cambiar hasta que consigamos el reto.

¿En principio te vas a quedar con eso o te planteas quedarte en Huesca?

Es secundario. Quiero ascender, el club me ha tratado muy bien y lo estoy dando todo por el Huesca. Al final todos estamos sonriendo de momento y ojalá siga así mucho tiempo.

Estabas en el Castilla, llegaste a debutar con el primer equipo, ¿cómo fue tu salida del Real Madrid?

Lo afronté como un reto. Es una oportunidad y así lo sigo viendo hoy en día. Salí a Udinese porque el proyecto fue el más atractivo. Decidí salir cedido al Huesca por lo mismo. Estoy buscando crecer, desarrollarme como jugador y seguir superando distintas metas.

Me imagino que salir te motivó y que quieres demostrar que podrías ser útil en un futuro para el Real Madrid.

No solo para el Real Madrid, para cualquier equipo de primer nivel. Es la ilusión que me mueve. Los jugadores jóvenes que queremos triunfar en el fútbol tenemos esa mentalidad y buscamos ese paso adelante donde sea.

¿Cómo fue tu última temporada en la que contaste también para el primer equipo?

Fue muy especial. Al final, me tomé muy en serio la temporada. Cambié el chip, mi alimentación y todo se vio reflejado. Marqué goles, rendí muy bien. Aproveché mi oportunidad y estoy muy contento. Por eso ahora he dado un paso adelante.

Cristo González celebra un gol con el Real Madrid Castilla

¿Cuál fue tu momento más especial en el Real Madrid?

Destacaría mi debut goleador contra el Melilla en la Copa del Rey. Fue un bonito recuerdo. Es lo que más se me ha quedado marcado. Debuto y encima marco. Quedará siempre ahí.

Viviste un ciclo en el que el primer equipo estaba cambiando mucho

El vestuario siempre es increíble. Aunque haya mejores o peores momentos, los jugadores no cambian. El nivel de esos jugadores te hace darte cuenta de dónde estás y disfrutas de la experiencia.

¿Quién fue el jugador de ese vestuario que más te ayudó?

Al final los que íbamos a ayudar eramos nosotros. Pero había varios jugadores españoles que nos acogieron muy bien. Yo con Isco me reía mucho, me ayudaba bastante. Me sentía uno más. Me quedaría con él y con Sergio Ramos. De Sergio destacaría la personalidad que tiene. Isco me impresionó técnicamente. Piensa más rápido que todos los demás. Tiene una calidad técnica increíble. Aprendes mucho de ellos.

Estabas en un Castilla que luchaba por volver a Segunda, ¿qué jugador crees que puede llegar más lejos de tu generación?

Eso nunca se sabe, proyección tenemos todos pero pueden pasar muchas cosas. Hay que saber aprovecharla y seguir mejorando. Si me tuviera que quedar con un jugador que tiene calidad para llegar alto es Franchu Feullasier. Es muy amigo mío, pero además es muy bueno. Salió ahora de una lesión importante, creo que tiene mucho que dar al fúbtol.

Cristo tras su gol ante el Melilla EFE

Compartiste minutos con Vini en esa primera temporada en Madrid, ¿cómo era ese jugador?

Vino nervioso. Era un grandísimo jugador, pero estaba bastante nervioso. Luego ya se soltó y vimos la calidad que tenía. Era fácil entenderse con un jugador de ese nivel.

Es un jugador que recibe muchas críticas por no tener tanta suerte de cara a portería, ¿crees que va a sorprender a todos?

Yo creo que las criticas le van a hacer más fuerte. Al final, depende de cómo cojas tú esas críticas. Él debería afrontarlas de forma positiva. Hay gente que tiene el gol de manera innata. La definición se puede mejorar y seguramente lo acabará cogiendo.

Que te lo digan a ti si el gol es innato

Yo he tenido bastante suerte de cara al gol. Yo pienso que el gol se lleva dentro, pero también hay que buscarlo y depende de los compañeros. Al final es un equipo, todos nos ayudamos. La verdad es que estoy contento con lo que hice en mi último año en el Castilla y con lo que estoy haciendo ahora.

También compartiste bastante tiempo con Sergio Reguilón, ¿cómo es él?

Es como se muestra, es natural, transparente. Es una persona que vive la vida con alegría y se lo transmite a los demás. Lo definiría así. Es muy buena persona. Como futbolista lo definiría como un superdotado. Es un todoterreno, es muy intenso, muy físico.

¿Le ves preparado para volver al Real Madrid?

Yo creo que lo ha demostrado. Está haciendo muy buen año y también lo hizo el año pasado. El fútbol no tiene memoria. Ahora te puedo decir que sí, si luego hace cinco partidos malos, te diría que no. El fútbol es progresivo, te cuenta lo que haces cada fin de semana.

[Más información: La Fábrica de campeones del Real Madrid: los equipos de la cantera que han ganado sus ligas]