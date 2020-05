Zidane se pone el mono de trabajo: en cada entrenamiento, un ejemplo para el equipo

El Real Madrid cuenta con 25 jugadores en su plantilla y en este regreso a los entrenamientos también cuenta con varios jugadores del filial para completar una amplia lista en el caso de que pudieran hacer falta para el regreso de la competición. Los encuentros cada tres días obligarán al cuerpo técnico a hacer más variaciones de las habituales a pesar de la instauración de los cinco cambios por partido.

Pero no han sido las únicas incorporaciones que ha hecho el equipo para los entrenamientos. Si los regresos de Eden Hazard y Marco Asensio suponían savia nueva, la plantilla ha encontrado un nuevo estímulo para que este regreso sea lo más motivacional posible. El hecho de que aún solo puedan entrenar en grupos de 10 jugadores ha supuesto que para determinados ejercicios se necesite ayuda.

Zinedine Zidane se ha convertido en uno más en esta semana de entrenamientos. El entrenador ha participado con los jugadores en busca de una mayor cercanía con sus pupilos y una motivación extra para su plantilla. La llegada de la Fase 3 ha permitido al francés poder acercarse un poco más a los suyos y eso ha supuesto que pueda participar de forma activa en las sesiones.

ADN de campeón

Zidane quiere aportar ese gen competitivo que siempre le ha caracterizado durante su etapa de jugador y su aún corta, aunque agraciada, carrera como entrenador. No solo vale con la palabra, con lo que le pueda decir a su plantilla, también quiere ser un ejemplo sobre el césped de Valdebebas. El galo cree que es muy importante recuperar la cercanía de la que está disponiendo desde esta semana.

Fede Valverde, Toni Kroos y Marco Asensio disputan un balón bajo la mirada de Zidane

Rondos, ejercicios físicos, disparos a portería... Zidane es uno más. El francés tenía ganas de esta normalidad relativa. Su amor por el fútbol mueve su vida y está participación activa en los entrenamientos no es solo en busca de esa mejora más rápida en el estado de sus jugadores. Es una necesidad.

Si alguien lleva ese ADN del que hacía hincapié Zidane este miércoles, es él mismo. Ganar siempre ha sido una obligación en el Real Madrid, pero esta temporada se ha convertido en una necesidad social para una afición que quiere una alegría con su equipo en una etapa tan dura como la que vive la sociedad.

Volver cuanto antes

Pero esto no es suficiente, la plantilla quiere que regrese cuanto antes La Liga. Lo recalcaba Zidane este miércoles. Las ganas por volver a competir son tendencia en el vestuario y en los entrenamientos. La llegada de la Fase 4, la última antes de que arranque la competición, le permitirá poder hacer entrenamientos como los que en la anterior normalidad hacía.

Sergio Ramos se entrena en Valdebebas tras la cuarentena

Zidane también es consciente de que aún sus jugadores no están al cien por cien. Pero el hecho de que las condiciones físicas sean similares para todos iguala las fuerzas. Aún así, todo parece indicar que el regreso del fútbol será dentro de un mes como pronto, y no antes. La necesidad de dos semanas completas de entrenamientos con todo el grupo, incluso algunos entrenadores piden tres, hará que el día 12 no pueda arrancar la competición y se tenga que esperar hasta el 19.

Esta intensidad de Zidane está suponiendo una motivación extra para todos. La plantilla es consciente de lo que tiene por delante, pero pocos entienden como lo tiene claro el francés la importancia de ganar títulos este año. La plantilla entiende este parón como una nueva oportunidad. Las cosas se habían torcido, pero la opción que ha permitido recuperar a jugadores cambiará mucho las cosas en este nuevo arranque. Liga y Champions, el francés cree que son posibles.

