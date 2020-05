Mourinho: "Decidí irme al Real Madrid porque sabía que iba a ganar la Champions League"

José Mourinho ha repasado su grandísima temporada con el Inter de Milán en la que cosechó el triplete coronado con la Champions League en el Santiago Bernabéu. El portugués decidió antes de ese partido fichar por el Real Madrid, pero ha desvelado en una entrevista en La Gazzetta dello Sport este viernes, que se cumplen 10 años de la consecución de ese título europeo, que lo hizo porque estaba convencido de que triunfaría en Madrid.

"Lo decidí después de la semifinal contra el Barcelona porque sabía que iba a ganar la Champions. Moratti lo supo sin necesidad de hablar. Nuestro abrazo en el campo le hizo entender qué era lo que quería. Me dijo: Después de esto, tienes derecho a irte. Era mi derecho para hacer lo que quería, no a ser feliz. De hecho, era más feliz en Milán que en Madrid", explicó el técnico luso.

Pero pudo haberse arrepentido de esta decisión. "Si hubiera vuelto, con el equipo y la afición cantando 'Jose, quédate' a lo mejor no me hubiera ido. No había firmado con el Madrid antes de la final. Antes del partido vi la caja con las camisetas de fiesta y me fui, no quería verlas. Yo quería ir al Real Madrid: ellos me querían el año anterior y fui a casa de Moratti para decírselo. Él me paró", explica Moruinho.

Xabi Alonso y Mourinho, en el Real Madrid EFE

"Al Madrid ya le dije que no cuando estaba en el Chelsea y no se le puede decir que no tres veces. Hoy podría estar cuatro, cinco o seis años en el mismo club pero entonces quería ser el primero en ganar la Liga en Inglaterra, Italia y España. Me dije: Me quedaré aquí dos días, firmaré el contrato e iré a Milán cuando ya no pueda quedarme allí", argumentó el actual entrenador del Tottenham.

[Más información: José Mourinho: "Mi Real Madrid era el mejor equipo de Europa"]