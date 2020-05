Pepe Reina: "En la Selección hubo tiranteces en la época de los Real Madrid - Barcelona"

Pepe Reina ha hablado largo y tendido durante un directo en Instagram con Mr Chip. El portero ha comentado su experiencia con el coronavirus: "Lo pasé. Fueron cuatro o cinco días en lo que estuve chungo, pero nada comparado a lo que pudo pasar otra gente. Después de pasarlo, estuve diez días muy cansado, derrotado, pero tuve la suerte de dejarlo atrás. Lo pillé al principio. En el equipo lo hemos pasado algunos. Jugamos con el Leicester antes de caer y creo que había positivos en su equipo también".

"Ahora tengo algo más de tranquilidad porque creo que he desarrollado anticuerpos, pero tampoco tengo seguridad total. No es una gripe, es un tema algo más serio. La gente más susceptible es gente más mayor o con problemas anteriores, pero aun así te deja fastidiado", ha afirmado el guardameta, quien también ha echado la vista atrás para responder a los tiempos convulsos que se vivieron en la Selección por los Clásicos.

"Siendo sincero no lo recuerdo. Pienso en los Madrid - Barça y lo que se formó tras aquello, pero todo fue ejemplar. Hubo una época de tiranteces, pero entre todos tratamos de aplacar los ánimos y remar en la misma dirección. Había que pensar todos en el bien común y eso estaba por encima de cualquier club", ha apuntado Pepe Reina.

Pepe Reina, en un partido con la selección española de fútbol

"Un buen vestuario es la clave de cualquier equipo que se precie. Sin egos, estando cada uno en su sitio, conociendo el rol incluso los que no juegan... En una Selección están los 23 mejores del país y nadie es mejor que nadie. Se busca que el nivel de todos sea lo mejor posible", ha añadido el guardameta.

Rumores entre Madrid y Francia

Antes de que Keylor Navas fichase por el Real Madrid, se especuló con su posible llegada al Santiago Bernabéu para sustituir al tico. "Volveremos a hablar con Florentino (ríe). He tenido la suerte de pertenecer a muchos clubes, con gran historia, aunque la mala pata es que nunca he podido ganar la Champions. Es la 'espinita' que me queda, pero es para estar orgulloso", ha comentado.

Lo que no ha descartado es un futuro en la Ligue-1: "No hay nada. El PSG tiene a Keylor, Sergio Rico, Areola... Allí está muy difícil llegar y yo tengo contrato con el Milan. Habrá que ver qué decidimos. No me ha importado nunca hacer las maletas. Eso siempre ha sido una ventaja en mi carrera".

Pepe Reina, en un partido del Milan. Foto: Twitter (@PReina25)

También le ha dado tiempo a hablar sobre otros grandes nombres propios de la portería: "¿Casillas o Buffon? Los dos han sido referentes mundiales. Cada temporada se han ido turnando para ver quién estaba mejor hasta la época de Oblak, Neuer, Alisson... Ha habido muchos porteros, pero en quien nos hemos reflejado ha sido en ellos dos".

