Bale descarta ir a la MLS: entre seguir en el Real Madrid o volver a la Premier League

En Estados Unidos saltaba la noticia esta semana: Gareth Bale podría recalar en un club de la MLS. El jugador galés sigue preparándose para el retorno del fútbol tras la pandemia en lo que podría ser un escaparate para el próximo mercado de fichajes.

Según informó The Athletic, el Real Madrid habría mantenido conversaciones con una franquicia de la MLS para llevar a cabo la contratación de Bale.

Estos rumores no indican de qué club se trata, pero sí que explican que el equipo en cuestión habría rechazado esta primera intentona por un galés que tiene contrato hasta 2022 con el conjunto blanco.

Barnett lo niega todo

Jonathan Barnett, agente del jugador, no tardó en recoger el guante y asegurar, en declaraciones para ESPN, que eran "basura" los rumores que colocaban al galés en el fútbol estadounidense ya a partir de la próxima temporada.

Jonathan Barnett, presidente y fundado del Grupo Stellar. Foto: stellargroup.co.uk

No es la primera vez que Barnett rechaza con estas palabras los rumores que colocan a su representado lejos del Santiago Bernabéu. A lo largo de los últimos años, el siempre polémico agente se ha mantenido firme en su mensaje de que Gareth Bale quiere cumplir el contrato que le une con el Real Madrid.

Las palabras de Bale

El propio Bale dejó abierta esta posibilidad hace tan solo unas semanas: "Me gusta. Es una liga que esta subiendo estos años y continúa con su crecimiento y sus mejoras, los jugadores, los estadios, las instalaciones... Muchos jugadores quieren ir a América en estos momentos, definitivamente es algo que me interesaría, me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf allí".

Pese a las palabras que muchos vieron como que se pensaba ir a la MLS, desde el entorno del futbolista lo han desmentido. Al menos por ahora. Bale aún puede disfrutar de unos años más en la élite del fútbol europeo y sería después de esto cuando cruzaría el Atlántico para jugar en la MLS, algo que ya hicieron otros importantes jugadores antes que él para poner el punto y final a sus carreras.

Las opciones para Bale

Las dos vías que tiene Bale ahora mismo sobre la mesa son: continuar en el Real Madrid o regresar a la Premier League. El '11' ha mantenido que quiere cumplir su contrato con el conjunto blanco, el cual vence en junio de 2022. Mientras, el propio Madrid le coloca en la lista de posibles traspasos y desde Inglaterra existe interés por parte de varios clubes.

Bale entrena con mascarilla

Los rumores han llegado desde el otro lado del Atlántico, también se habla, y mucho, de su posible regreso a la Premier League. El Tottenham de Mourinho, su exequipo, sería uno de los mejor colocados, pero en especial se ha puesto de relieve el nombre del Newcastle.

Las urracas están muy cerca de confirmar el cambio de dueño debido a la compra del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman. Será así como los petrodólares entrarán de lleno en el club inglés para construir un proyecto que pueda competir con los grandes de Inglaterra y de Europa.

Mientras las especulaciones se suceden, Bale ya ha regresado a la rutina en Valdebebas y se mantiene a la espera de que se reanude la temporada de La Liga y de saber si Zidane va a contar con él para tomar la decisión de si continua al menos dos temporadas más vistiendo la camiseta blanca.

