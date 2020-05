Marcelo: "Ganamos cuatro Champions en cinco años, pero aspiramos a conquistar más"

Personaje de excepción el que ha sido protagonista en la segunda jornada de la Semana Blanca de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. Si Fernando Alonso habló este lunes por videoconferencia con Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club blanco, este martes le ha tocado el turno a Marcelo.

El brasileño llegó siendo un niño que apenas había cumplido la mayoría de edad, pero ha acabado convirtiéndose en el segundo capitán del Real Madrid, con un palmarés solo al alcance de los mejores. De hecho, durante su intervención ha destacado las cuatro Champions League que ha conquistado, pero también que aspira, tanto él como sus compañeros, ha seguir ganando títulos.

Marcelo también ha echado la vista atrás para recordar su llegada al club y sus inicios, destacando que de quedarse con un momento de todos estos años como madridista, se queda con su presentación como jugador merengue. "Mi mayor logro es respetar y ser respetado por todos. No he dejado de aprender y lo voy a seguir haciendo", ha afirmado el lateral brasileño.

Cómo se hace un equipo campeón

"Con trabajo y victorias. Para ser campeón tienes que estar cerca de conseguir un título, saber cómo es y las emociones que se sienten. Cuando consigues eso te entran ganas de ganar más. Es importante el compañerismo, la humildad, el esfuerzo y el respeto a los demás".

Valores del Real Madrid

"El Real Madrid me ha enseñado muchas cosas como el respeto a todo el mundo, compañerismo, luchar hasta el final y ser un vencedor. Es un escudo muy grande y es un peso llevar esa camiseta. Soy quien soy gracias al Real Madrid y he aprendido mucho durante todos estos años. La institución del Real Madrid es muy grande. Tienes que verla, sentirla, vivirla… Cada día aprendes un poco más del Real Madrid y su historia, que no es solo fútbol".

Inicios en la casa blanca

"Desde fuera lo veía como una institución muy grande y cuando llegué vi que todo lo que pensaba era real. Sabía que tenía que luchar mucho y esperar mi oportunidad. En ningún momento bajé los brazos. Trabajé y fui aprendiendo de todos en cada entrenamiento y cada partido. Hay que agradecer todos los días primero por estar jugando al fútbol y tener salud, pero también por jugar en el Real Madrid, el mejor club del mundo, es una oportunidad única".

Cuatro Champions League

"Lo que me hace feliz es tener el pensamiento de querer ganar más hasta que no pueda más; y eso me lo ha enseñado el Real Madrid. Conseguir tres Champions seguidas y cuatro en cinco años es algo que se quedará para la historia. Aunque no nos quedamos en eso y queremos aspirar a ganar más títulos. Lo que pasó, pasó y ahora tenemos que seguir ganando. Los títulos son los que marcan cada historia o carrera, pero lo que yo he vivido aquí en el Real Madrid es con lo que me quedo".

Fichaje

"Llegar al Real Madrid fue algo muy bonito, un sueño cumplido. He vivido muchas noches mágicas y momentos maravillosos, pero si tengo que elegir uno me quedo con mi llegada al Real Madrid, mi presentación. Fue como una película por mi cabeza".

Duro camino

"El camino hasta llegar aquí fue duro, pero muy bonito. Uno de mis objetivos es dejar un legado. Cuando miro hacia atrás me alegro mucho por todo lo que he aprendido cada día, cada entrenamiento y cada partido. Mi mayor logro es respetar y ser respetado por todos. No he dejado de aprender y lo voy a seguir haciendo".

Claves para el éxito

"Lo primero es no ser egoísta porque para ganar hay que estar juntos. Los títulos cuando se ganan son fruto del trabajo de todos. La temporada es larga y la clave es ayudar todos los días al compañero. También la motivación de ganar con el Real Madrid es enorme".

Segundo capitán

"Llegar aquí ya es un orgullo, pero ser capitán y tener a Sergio Ramos, que es un líder nato, por delante es una gran responsabilidad por todo lo que conlleva. Tenemos una imagen e intentamos hacer todo lo posible porque salga todo perfecto".

