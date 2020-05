Haaland, el delantero que necesita el Real Madrid: las claves del '9' ideal

El fútbol ha vuelto este fin de semana. Y con él lo han hecho los goles y, parece que por extensión, los de Erling Haaland. El delantero del Borussia Dortmund fue el autor del primer tanto en la Bundesliga tras retomarse la competición. El noruego inició la goleada de su equipo contra el Schalke 04 (4-0) y se estrenó en uno de los partidos más emblemáticos de Alemania, el derbi del Ruhr, con gol.

Haaland volvió a lo grande y su nombre ha acaparado todas las portadas este fin de semana. También en España. Su nombre está muy ligado al Real Madrid, club que le sigue muy de cerca y que de seguro no se perdió el tanto del noruego en el reestreno de la Bundesliga. Al Madrid, como a todos, le ha atraído la capacidad goleadora de Haaland y el que marcó ante el Schalke llevó su firma.

Al primer toque. Haaland recibió un centro desde la derecha de Thorgan Hazard y empujó la pelota al fondo de las mallas. Pudo parecer fácil, incluso que tuvo suerte, pero no. Haaland es todo un especialista en este tipo de situaciones y lo viene demostrando durante todo el curso. Y es que este es el octavo gol que marca con un solo toque de los diez que lleva ya en la Bundesliga desde que aterrizara en enero.

Ocho goles de diez al primer toque

Haaland es letal de cara a puerta y su efectividad es comparable con la de muy pocos. Los diez goles que ha anotado con el Dortmund en liga los ha conseguido con solo trece remates a portería. Una efectividad del 76%. Diez goles en nuevo partidos, lo que viene a ser una media superior al gol por partido.

Haaland marca el primer gol de la Bundesliga tras la crisis del coronavirus EFE

Los registros de Haaland no hacen más que dar argumentos al Real Madrid para colocar al noruego como su fichaje prioritario para la próxima ventana de traspasos. Es el delantero perfecto para los blancos y el que vienen echando en falta desde la salida de Cristiano Ronaldo. Su voracidad de cara a puerta no la hay en la plantilla. Se fichó a Luka Jovic el pasado verano por una razón similar, pero hasta ahora no ha sido capaz de demostrar en Madrid que tiene ese don de cara a puerta.

Zidane sabe que su equipo se enreda cuando pisa el área contraria. Los goles llegan, pero se desperdician muchas ocasiones y no se materializan muchas otras jugadas que acaban nada. Falta esa determinación que posee Haaland. El noruego lo tiene claro en su cabeza cuando encara la portería rival. Un toque y para dentro.

El Real Madrid seguirá muy de cerca el avance de Haaland en la recta final de la Bundesliga. Por delante le queda un partido de alto nivel contra el Bayern Múnich, que bien podría decidir el campeón de la competición. Es de lo poco que le queda por ver al club blanco para lanzarse a por su fichaje, tasado entre los 75 millones de euros (cláusula que podría hacer efectiva en 2021) y los 90.