Las confesiones de Vinicius y Rodrygo: "¿Motes del equipo? No los podemos decir, ¿estás loco?"

Vinicius y Rodrygo han mantenido una divertida charla en el canal de Youtube del Real Madrid. Ambos mantuvieron un encuentro con aficionados bajo el hastagh #seguimosconectados y hablaron de muchos temas, respondiendo las preguntas de los fanes del conjunto blanco.

Para empezar, hablaron de cómo fue su llegada a Madrid desde Brasil: "Hablé contigo antes de venir y ya me diste muchos consejos para que me gustase todo al llegar. Además, Sao Paulo es muy parecido a Madrid. Me he acostumbrado con todo, sólo le falta la playa. Pero es muy parecida y me he acostumbrado muy rápido y estoy muy a gusto", contó Rodrygo. "Adaptarte a una cosa buena siempre es más fácil", respondió Vinicius.

También hablaron del Real Madrid. Rodrygo señaló que Ronaldo Nazario es para él "el mejor brasileño de la historia del Real Madrid". Vinicius, por su parte, no se quiso mojar al decir quién es el mejor jugador del equipo: "Todos, no se puede elegir solo a uno", dijo. Ambos, eso sí, reconocen que sus referentes en el vestuario son Sergio Ramos y Marcelo, los dos capitanes del equipo.

Con lo que no se quisieron mojar tampoco fue con los motes del vestuario: "¿Algún apodo interesante? Creo que no. Aunque tampoco lo podemos decir", dijo Vinícius. "No los podríamos decir, ¿estás loco?", replicó Rodrygo entre risas.

Respecto a sus mejores momentos de blanco, cada uno lo tiene claro. Rodrygo se refirió a su estreno con gol: "El primero con el Real Madrid. Me di la confianza para seguir creciendo. Siempre tienes la ansiedad de querer hacer el primero y cuando lo consigues te da mucha confianza después". Vinícius se quedó con su reciente tanto ante el Barça: "Marcar en El Clásico me hizo muy feliz. Que fuera en el Bernabéu lo hace más especial".