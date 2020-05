Las obras del Santiago Bernabéu siguen avanzando: así está el estadio del Real Madrid

Noticias relacionadas Del Bernabéu al Sánchez Pizjuán: las obras de los estadios y el parón por la crisis del coronavirus

El nuevo Santiago Bernabéu sigue avanzando día tras día. Sin fútbol debido al coronavirus, cuando regrese La Liga los aficionados madridistas no podrán acudir al estadio blanco. Ambas cosas han hecho que las obras del templo blanco hayan y estén avanzando más rápido de lo previsto.

Las obras se interrumpieron durante dos semanas por el endurecimiento del Estado de Alarma decretado por el Gobierno ante la crisis sanitaria. Tras comunicar el Gobierno el permiso para el regreso a desempeñar actividades no esenciales, estos trabajos en el estadio madridista se reanudaron.

Para verano, el Real Madrid tenía pensado avanzar con la nueva cubierta al detenerse el fútbol en condiciones normales. Poco a poco, el club blanco avanza en las obras de su estadio, tal y como se ha comprobado en los últimos días.

Desde el Real Madrid aseguran que se han extremado las medidas de seguridad de los trabajadores para así evitar cualquier riesgo y contagio por Covid-19.

El nuevo Santiago Bernabéu Twitter: (@nuevobernabeu)

La cuenta de Twitter @nuevobernabeu ha mostrado los avances, donde se pueden apreciar cómo va creciendo las nuevas torres: "La torre sur estará preparada en la segunda semana de junio para soportar cargas y la norte durante la tercera semana".

"Comienza ya la preparación para la instalación de la quinta grúa torre que podrá estar operativa en junio", expresó la cuenta mencionada anteriormente. Además, en varias fotografías se puede ver la panorámica de la casa de los madridistas desde un helicóptero.

El nuevo Santiago Bernabéu Foto: Twitter (@nuevobernabeu)

La realidad es que el hecho de no celebrar partidos está ayudando a las obras del Santiago Bernabéu a avanzar y cumplir con sus plazos pese a las dos semanas de parón que hubo. No hay que realizar trabajos de desmontaje ni limpieza al no realizarse partidos y el ritmo no se ve mermado.

