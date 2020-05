Kroos quiere retirarse en el Real Madrid: "No me imagino otra opción"

Toni Kroos renovó al final de la pasada temporada con el Real Madrid. Después de un año complicado, que se tradujo en una campaña difícil para todo el equipo con hasta tres cambios en el banquillo, el alemán vuelve a ser ese timón en el centro del campo de los de Zinedine Zidane.

El futbolista está feliz en Madrid y pese a que siempre suenan cantos de sirena de importantes equipos europeos, él lo tiene claro: su deseo es retirarse de blanco. Así lo ha reiterado recientemente en una entrevista para Eurosport, donde ha señalado, además, que solo pensaría alargar su carrera si desde el Real Madrid le dijesen que puede continuar un año más.

"Tres años en el fútbol son largos, tres años con el Real Madrid son aún más largos -risas-. Definitivamente quiero pasar esos tres años en el Real. Entonces será un buen momento, con 33 años, para preguntarse: ¿cuál es la situación física, cuál es la motivación? ¿todavía tengo ganas de continuar? Y luego ya veremos", ha señalado el centrocampista germano.

Toni Kroos, en un partido del Real Madrid

"'Kroos va a China por otros dos años' o historias como esa. Puedes olvidar eso. No puedo imaginar que sea una opción para mí ir a otro lugar otra vez. Si nos juntamos y me dicen: 'Está bien, otro año aquí, porque todavía eres lo suficientemente bueno y todavía quieres', no lo descartaría. Pero luego otro cambio, a Inglaterra por ejemplo, donde juegan muy físicamente... no puedo imaginar eso a los 33 años", ha sentenciado.

El palo del año

No todo han sido buenas noticias para Toni Kroos esta temporada. Ante el Manchester City fue suplente en la ida de los octavos de final de la Champions League, algo que no le sentó bien: "Fue el primer gran partido en casi seis años en el que no estaba en el once inicial. Por supuesto, me molesta. Sería malo si no fuera así. Si este fuera el punto, creo que puedo decir: 'Me molesta, pero tuve que aceptarlo'".

