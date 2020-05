Haaland responde a los rumores sobre el interés del Real Madrid para la próxima temporada

Erling Haaland es uno de los futbolistas favoritos del Real Madrid en el mercado de fichajes. El delantero noruego es el favorito de los blancos para reforzar su delantera, aunque en estos momentos sigue siendo una incógnita cómo podrán afrontar el mercado de fichajes los clubes tras la crisis del coronavirus. De que se puedan terminar las competiciones dependerá mucho.

Y Haaland volverá a la acción el próximo sábado con la reanudación de la Bundesliga. Por eso, prefiere por ahora abstraerse de rumores. "Me concentro en esto, no en la atención que se dirige hacia mí", dijo en una entrevista Sky sobre la vuelta del fútbol tras ser preguntado por los rumores que le vinculan con el Real Madrid. Y añadió: "Pienso en hacer mi trabajo, que es lo que más me gusta. Me centro en esto".

Haaland quiere seguir concentrado pese a los rumores. A sus 19 años, es uno de los delanteros más codiciados del mercado tras su increíble arranque en el Borussia Dortmund. 12 goles en 11 partidos le avalan explican por qué el Madrid le ha puesto en una posición privilegiada dentro de su agenda.

Erling Haaland, durante un entrenamiento del Borussia Twitter (@BVB)

El ariete noruego habló también de su arranque en el Dortmund: "Sin duda comencé bien aquí en Dortmund. Me estoy concentrando en el trabajo para mejorar cada día". Siguió: "Veo que al ocuparme de los detalles aprendo cada vez más, trato de estar en la mejor forma posible".

La vuelta de la Bundesliga

La cabeza de Haaland ya está enfocada única y exclusivamente en el regreso de la Bundesliga. Su Dortmund será el que abra la primera jornada tras la vuelta contra el Schalke 04 a las 15:30 horas. El derbi del Ruhr dará el pistoletazo de salida. Haaland está listo: "No puedo esperar para vivir y jugar mi primer derbi del Ruhr. He jugado otros derbis, pero nunca así", dijo.

[Más información: Morais, exayudante de Mourinho: "Mbappé podría dejar una huella similar a la de Cristiano"]