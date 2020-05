Courtois: "Confío en mi equipo y en que si vuelve La Liga el Real Madrid será el campeón"

El Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos este lunes y lo ha hecho en sesiones individuales, siguiendo así el protocolo del Gobierno dentro del plan de desescalada. Con motivo de la vuelta al trabajo, RTVE ha hablado con Thibaut Courtois.

Precisamente, este 11 de mayo es el cumpleaños del portero belga, que cumple 28. Asentado en el Real Madrid como portero titular, Courtois hace balance de los últimos meses y del posible regreso de la competición.

El guardameta también aclara que él en ningún momento dijo que el Madrid debía ser el campeón de La Liga, pero se reafirma en que es lícito que él pueda pensar que los blancos están "más fuertes" que el Barcelona.

Anular la competición

"Una Liga se juega completa. O hay un campeón tras jugar todo o no se podría, no sería justo. En un caso como el Liverpool se podría entender por sacar tantos puntos. En ningún momento he dicho que se tiene que proclamar al Madrid campeón si se parase La Liga. Estamos en un momento mejor aunque habíamos perdido contra el Betis, para ganar esta Liga. Yo puedo pensar que estamos más fuertes que el Barça aunque estemos dos puntos por detrás. Y si se juegan los once partidos que quedan yo tengo confianza en mi equipo y en que podamos ganar la Liga".

Hazard y Asensio

"Con Hazard he estado en contacto estos meses y le veo muy fino. Obviamente en verano tenía más peso que ahora, pero ahora está muy fino y con muchas ganas de volver a jugar. Tiene la suerte de que ahora es todo individual para poder recuperarse, aunque siempre con precaución que ha tenido una lesión que le ha dejado varios meses fuera. Marco es igual el que más ganas tiene de volver a entrenar porque se lesionó el verano pasado".

Eden Hazard entrena en Valdebebas

Ser campeón

"Somos el Madrid y siempre luchamos por todo. Nos sentimos muy bien, está el equipo completo, todos recuperados... Tengo confianza en mi equipo y siempre la tendré, hasta el último partido que juegue con el Real Madrid. Será diferente: sin público, con normas... Pero lucharemos".

Posibilidad de que haya concentraciones

"Si por seguridad hay que estar concentrados, pues es lo que toca. Será diferente si hay que estar semanas metidos en un hotel, pero ya lo vivimos en Eurocopas. No es lo más fácil, pero si es lo que se decide para terminar LaLiga, así tendrá que ser".

Cambiar el Di Stéfano por Valdebebas

"En Valdebebas tenemos nuestra residencia y puede ser más fácil para nosotros. Nos gustaría jugar en el Bernabéu, pero ahora mismo es lo que nos cuente el club. Jugar partidos en un estadio que tiene como nombre una leyenda del club también es bonito".

Vuelta a los entrenamientos

"Quiero mandar un abrazo muy grande a la gente que lo ha pasado mal en España. Ha estado bien regresar a la normalidad, poder entrenar, pero ha sido raro por todas las normas. Sentir que se puede volver a entrenar es mejor que nada".

Thibaut Courtois, en Valdebebas Instagram (thibautcourtois)

Valdebebas

"Hay que seguir el protocolo de La Liga. Nosotros nos podemos cambiar en nuestra habitación, pero también llevamos guantes, mascarilla, estamos a dos metros el uno del otro, hay que desinfectar todo... Poco a poco nos iremos acostumbrando".

Reencuentro con los compañeros

"Aunque sea de lejos hay los mismos piques -risas-. Está bien sentir de nuevo la unión de equipo y trabajar para el objetivo de terminar La Liga y ser campeón".

Limpiar el balón

"El entrenador de porteros tiene que cambiar los guantes y también los balones. Hay que desinfectarlos, también los pies... Dejamos botas y guantes en una silla y ahí se desinfectan. Es raro, pero irá mejorando la situación".

¿Hay miedo?

"Diría que no, pero con la precaución de seguir un protocolo. No queremos cogerlo y poder pasarlo. Queremos que no haya virus y volver a la normalidad. Para nosotros es un trabajo como el de otras personas".

Jugar sin público

"Los futbolistas queremos jugar en estadios llenos, con ambiente, cánticos, adrenalina. Claro que queremos eso, pero sabemos que no es posible y va a durar un tiempo así. Es lo que toca, tendremos que cambiar la normalidad del día a día. Es importante que el virus se vaya".

El confinamiento y los videojuegos

"Siempre me han gustado. Es verdad que en los dos últimos años he jugado bastante al Fórmula 1 y competir contra pilotos de verdad ha estado muy bien. Me he podido entretener y ayudar a la gente en casa, para que no estén tan aburridos. Tengo suerte por la casa y el jardín que tengo, pero otros tienen pisos más pequeños".

