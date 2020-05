Ramos: "Prefiero jugar en el Santiago Bernabéu a hacerlo en Valdebebas"

El Partidazo de Movistar ha vuelto y lo ha hecho con varios importantes protagonistas. Además de Javier Tebas o Gerard Piqué, también ha conectado con el programa presentado por Juanma Castaño el capitán del Real Madrid. Sergio Ramos ha asegurado que se encuentra bien y con muchas ganas de volver a competir.

"Estoy bien dentro de lo que cabe. Nos sentimos unos afortunados y no nos podemos quejar. Estamos intentando disfrutar de otras cosas. Hasta que no nos toque vivirlo no sabemos mucho", ha comenzado diciendo el central. "Conocemos el protocolo y que lo haremos en grupos reducidos divididos por Zidane", ha continuado.

"Es una situación tan grave que todo esto es necesario para que la salud prevalezca. Pienso que había que intentar volver. Estoy muy ilusionado y tengo ganas de competir. Tengo ganas de que La Liga termine y que la Champions se juegue también. Lo importante es que el virus no vuelva. El fútbol es secundario, pero estoy deseando volver pisar el Bernabéu", ha afirmado Ramos.

Sergio Ramos celebra su gol de penalti al Celta de Vigo REUTERS

Respecto a ese deseo de volver a pisar el césped del Santiago Bernabéu surgió la duda, ya que desde el Real Madrid se cree que lo mejor para el club es jugar lo que queda de temporada en el Di Stéfano y poder seguir así con las obras del coliseo madridista.

¿Santiago Bernabéu o Valdebebas?

"Voto por la más segura. Si el tema de las obras también se puede ir incrementando... Pero, a nivel personal prefiero jugar en el Bernabéu. Debemos respetar las decisiones. Hay que dar normalidad a las cosas que no hemos vivido nunca. Vamos a intentar jugar con normalidad y aprovechar que si el fútbol sirve como distracción nos va a venir bien", ha sentenciado Sergio Ramos.

