Emery: "Habrá cosas del PSG que no llenen a Mbappé y ahí estará el Real Madrid"

El nombre de este verano del mercado de transferencias volverá a ser Kylian Mbappé. El delantero francés vuelve a sonar tanto en Inglaterra, como para renovar con el PSG, como para terminar en el Real Madrid, el club de sus sueños. El ariete termina contrato en 2022 y a partir del próximo año podrá negociar una salida más económica.

Unai Emery ha hablado sobre las opciones que tiene de salir enfatizando su interés por verle más pronto que tarde en España. El entrenador que le tuvo durante su etapa en París explica en una charla en el diario AS que "seguramente habrá cosas del PSG que le llenen y quizá alguna no, y por ahí puede estar el Real Madrid". "Mbappé tiene capacidad para marcar una época en el Real Madrid como lo hicieran Di Stefano o Cristiano Ronaldo", recalca el vasco.

"Cuando estuve en Francia me encantaba que estuviese allí porque disfrutaba de él; cuando fui a Inglaterra, me hubiera gustado que jugase en la Premier y si vuelvo a España, quiero que esté aquí", explica el técnico nacido en Hondarribia.

Kylian Mbappé y Unai Emery en el PSG REUTERS

Emery, que desde que salió del Arsenal no tiene equipo, se ha vuelto a dejar querer por los clubes del país. "Tenemos la suerte de tener y exportar a los dos mejores equipos del mundo, que son Real Madrid y Barcelona, y a mí me gustaría que siguiesen teniendo a los mejores jugadores del mundo", explica el ex de Valencia o Sevilla también.

El preparador español también habló sobre las opciones que tiene de ser Balón de Oro en algún momento de su carrera. "No sé si será Balón de Oro Mbappé, desde luego tiene la edad, las capacidades y el talento para llegar a ese nivel, pero no me atrevo a afirmarlo tan categóricamente", argumentó Emery.

