La crítica más dura a James desde su país: "Dejó de ser futbolista, empezó a ser una figurita"

A James Rodríguez hace tiempo que no le salen bien las cosas en su carrera deportiva. Ni su cesión en el Bayern Múnich por dos temporadas, ni su regreso al Real Madrid han estado a la altura y ahora mira hacia un futuro incierto lejos del club blanco, con el que termina contrato en 2021. James se va quedando sin apoyos hasta en su país.

El polémico periodista colombiano Iván Mejía ha cargado duramente contra el futbolista del Madrid. La atacó sin medir sus palabras: "James es un muchachito malcriado, lleno de condiciones, pero no quiso ser futbolista ni triunfar. Lamentablemente se dedicó a creer que él era la figura, y la figura de Real Madrid era Cristiano y él no podía comportarse como él", dijo sobre su compatriota.

Y continuó en el programa Corrillo de Mao: "Dejó de ser futbolista, empezó a ser una figurita y pensaba en la rumba. Entonces llevaba a muchachas de aquí a Madrid, a pasear y a las fiestas de Ronaldo. Nunca fue profesional, porque creía que él era el dueño del equipo, peleó con Benítez, peleó con Ranieri cuando estaba en el Mónaco, peleó con el uno, peleó con el otro, no le gusta nada".

James Rodríguez regresa a la Ciudad Deportiva

Ni Zidane ni Queiroz le quieren

Además, defendió a Zidane, que esta temporada dejó de contar con James: "No triunfó por su culpa, por él, no la de nadie, no le echen la culpa a los técnicos. La culpa no es de Zidane, a él le dijeron que tiene que tenerlo, pero a la tercera mala cara y al tercer conato de hablar mal. Lo pilló varias veces hablando mal"

Y para concluir añadió: "Hablé con periodistas españoles, James no entra en ningún circuito. Y en la selección Colombia, si es por Queiroz, lo saca porque no se lo aguanta hablando mal de él".