Camavinga ha roto su silencio sobre su futuro en una entrevista a Ouest-France. El centrocampista del Rennes se refiere a los rumores y, aunque admite que es feliz en su club actual, deja su futuro en el aire de cara al próximo verano. Sabe que el Real Madrid anda detrás suya, ve las noticias en la prensa y en las redes y hasta en pie de campo le persigue el nombre del club blanco.

Su explosión no ha pasado desapercibida para nadie y menos para el Real Madrid, el gran favorito para su fichaje: "No leo demasiado sobre eso, pero me entero igual. De hecho, no puedo evitarlo. A veces termino rápidamente en redes sociales y veo cosas que me envían los amigos", ha dicho sobre los rumores que le vinculan al equipo que dirige Zinedine Zidane.

Pero hay una anécdota que Camavinga pone por encima del resto y tuvo lugar tras un partido de Copa en el que el Rennes cayó eliminado. Cuando fue a cambiarse la camiseta con un rival, se sorprendió por el comentario de este: "Una vez, en Amiens, en la Copa de la Liga, un rival me dijo: 'Tenemos que cambiar nuestras camisetas antes de que fiches por el Real Madrid". No tenía ganas de bromear, habíamos sido eliminados, pero después lo pensé y me reí sobre ello", cuenta el futbolista que ha entrado en el once de la temporada de la Ligue-1 con solo 17 años.

Camavinga, calentando con el Rennes Reuters

El Rennes le quiere un año más

Todo el mundo vincula a Camavinga con el Real Madrid, pero en el Rennes insisten en que permanezca en sus filas al menos una temporada más. El plan del club francés es jugar en Champions League con el joven centrocampista como gran atractivo. Zidane, por su parte, ha pedido su fichaje al club. ¿Se cumplirá la predicción de aquel jugador del Amiens?

[Más información: Camavinga: "¿El Real Madrid? Estoy bien en Rennes, pero veremos qué sucede..."]