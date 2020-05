Sao Paulo confirma el interés del Real Madrid en Igor Gomes y otras de sus perlas

Igor Gomes es el nombre del último objetivo del Real Madrid en Brasil tras los fichajes de Vinicius, Rodrygo y Reinier. La perla del Sao Paulo lleva siendo semanas relacionado con el club blanco y ahora los propios dirigentes del club brasileño han sido los que se han encargado de confirmar el interés merengue en su joven promesa. Raí, director deportivo del Sao Paulo, y Alexandre Pássaro, gerente ejecutivo, han hablado en Globoesporte acerca del futuro de Igor Gomes.

"No hubo un acercamiento oficial del Real Madrid, ni de ningún otro club. Lo que la gente sabe es que el Real Madrid conoce y sigue a Igor, al igual que sigue a muchos otros jóvenes talentos de todo el mundo, incluido de nuestro propio equipo", dijo Pássaro acerca del interés del Madrid, club que también seguiría a otras perlas del Sao Paulo a tenor de sus palabras.

El pasaporte portugués de Igor Gomes

El gerente ejecutivo habló de un factor clave que el Madrid y otros clubes vayan detrás del fichaje de Igor Gomes: "También por la posibilidad de que Igor pueda obtener un pasaporte portugués en los próximos seis meses, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario en un club europeo", recalcó.

Igor Gomes, jugador del Sao Paulo Instagram (igorsgomes99)

Raí aclaró que por ahora no se ha recibido ninguna oferta ni del Real Madrid ni de cualquier otro club: "Lo que podemos decir hoy es que Igor Gomes es un jugador que está atrayendo la atención de los clubes europeos, pero no ha habido contacto oficial. Es una realidad que está despertando interés. Ya he hablado con amigos europeos que me comentan muchas cosas, pero eso es todo", dijo el director deportivo del Sao Paulo.

Hay que recordar que recientemente, Wagner Ribeiro, agente de Igor Gomes, habló públicamente de los rumores del Real Madrid y afirmó que le encantaría ver al futbolista vestir algún día la camiseta del club blanco.

[Más información: Wagner Ribeiro: "Tengo el sueño de llevar a Igor Gomes al Real Madrid"]