Cristiano Ronaldo dio el 'sí' a Ferguson para irse del Real Madrid y volver al United

Cristiano Ronaldo planeaba abandonar el Real Madrid para volver a fichar por el Manchester United, pero luego el legendario Sir Alex Ferguson se retiró, el acuerdo se rompió. Cristiano dejó Old Trafford para ir al Santiago Bernabéu en 2009 por un traspaso récord, pero el portugués, tras un momento difícil en la temporada 2012/2013, planeaba salir del club blanco aquel verano.

Lo ha revelado Patrice Evra, exjugador del Manchester United y compañero de Cristiano en las filas de los red devils. El francés ha revelado en UTD Podcast que Ferguson tenía pensado fichar a Gareth Bale y Cristiano Ronaldo en 2013 para reconquistar la Champions League, pero sorpresivamente para el vestuario se acabó retirando de los banquillos tras dirigir durante 27 años al United.

"Sabes, hablando de los momentos más difíciles en mi carrera con el United, diría que tal vez este -la retirada de Ferguson- sea el indicado", contó Evra. Aquello les pilló por sorpresa: "Dos semanas antes de eso, recuerdo que había muchos medios que decían que Ferguson tal vez se jubilará el año que viene y me dijo: 'Patrice, nunca me jubilaré. Estaré aquí otros diez años'".

Ferguson y Cristiano Ronaldo EFE

Bale, fichado "al 99%"

"Luego dijo: 'Mi plan es que estoy 99% seguro de que tendremos a Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Solo necesito que estos dos jugadores vengan para ganar la Champions League. Noventa y nueve por ciento'", relató Evra en palabras de 'Fergie'. Y fue a más: "Y para ser justos, cuando hablé con Cristiano, le pregunté y me dijo que dio el 'sí' al jefe y que volvería al United. Me dijo esto", añadió el galo sobre una conversación que mantuvo con el portugués tras la revelación de Ferguson.

Pero las cosas cambiaron de pronto: "Después de dos semanas, estábamos esperando en el vestuario. Cuando llegamos a Carrington, veo todas esas cámaras y me dije: 'Guau, alguien ha hecho algo mal. ¡Quizás un jugador es la historia otra vez! Alguien ha hecho algo mal, estamos en problemas'", contó del día 'fatídico'.

Evra reveló el discurso de despedida de Ferguson: "Pero llegamos y la gente dijo: 'Chicos, deben quedarse en el vestuario porque el jefe quiere conversar'. Y cuando viene al vestuario para hablar con todos, nunca es una buena noticia. Vino y dijo: 'Lo siento mucho. Algunas personas han dicho que me voy a retirar incluso antes de que lo diga yo mismo. Es por eso que visteis todas esas cámaras. Pero me retiraré porque mi esposa me necesita'".

"Se disculpó con Van Persie y se disculpó con Shinji -Kagawa- porque los trajo él. Se disculpó con ellos especialmente", finalizó Evra de contar. El resto es historia. Cristiano siguió en el Madrid, Bale fichó por los blancos al final del verano y el Real Madrid reconquistaría la Champions esa temporada en Lisboa y ante el Atlético de Madrid.