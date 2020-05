"Pogba está siendo una pesadilla para el United, lo mejor es venderlo"

El nombre de Paul Pogba sigue marcando la actualidad en Inglaterra. El centrocampista francés sigue en el candelero porque su futuro no es claro. Ni asume completamente una salida del Manchester United, ni se decanta por ningún equipo ya que no están del todo convencidos en si puede recuperar el mejor de sus estados de forma. Aún así, en el club inglés hay algunos que se están cansando de su actitud.

Paul Ince, mítico centrocampista del equipo e ídolo de Old Trafford, ha sido muy claro con su futuro. "Si estuviera rindiendo al máximo, podrías perdonar su comportamiento, incluso cuando está siendo una pesadilla para el club, pero no está siendo así. Entonces, ¿por qué molestarse? Si no está rindiendo, es mejor dejarle marchar y deshacerte de él", sentenció la leyenda del United.

En Inglaterra están molestos con las declaraciones que hace de vez en cuando su agente Mino Raiola, mientras él no aclara nada. "Lo que es decepcionante es la forma en que ha actuado, su comportamiento y sus actuaciones reflejan que no está seguro acerca de su decisión. Se compara eso con Bruno Fernandes, y su llegada al United, y es una locura", explicaba Ince.

Paul Pogba, junto a Ole Gunnar Solskjaer REUTERS

Cuanto antes se vaya, parece que estarán más contentos en Manchester. "La forma en que ha estado actuando y comportándose recientemente, simplemente no es bueno para el club. Si quieres la actitud y mentalidad correctas, y altos estándares, entonces, lo siento, pero eso no encaja con Paul Pogba. Ha habido demasiadas distracciones, demasiados informes sobre él y su comportamiento, por lo que su tiempo para mí se acabó", espetó el mítico centrocampista.

Se lamentan porque creen que Pogba podría haber marcado una época en Manchester, pero también creen que ya no hay vuelta atrás. "Es una pena porque podría haber sido un gran jugador para el club, pero no lo es en este momento. En última instancia, es una distracción y su comportamiento impacta y daña al resto del equipo", explicó Ince.

